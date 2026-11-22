

Mặc dù là ngày thi đấu cuối cùng, không khí tại khu vực đường đua vẫn rất sôi động. Đông đảo khán giả tiếp tục có mặt dọc hai bên bờ sông để theo dõi, cổ vũ các đội ghe tranh tài. Trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông được duy trì tốt.

Cặp ghe so kè nhau về đích.

Sau 2 ngày thi đấu quyết liệt, hấp dẫn, đội ghe Ngo xã Bình Phú (Vĩnh Long) xuất sắc giành huy chương vàng ở cả 3 nội dung gồm 1.200m nam, 1.000m nam và 1.200m nam - nữ phối hợp. Ba đội ghe Ngo đến từ An Giang là Chùa Sóc Ven, Chùa Kok Stưng và Chùa Tổng Quản cũng đều giành được huy chương.

Lần đầu tham dự giải tại Vĩnh Long, anh Danh Tinh, vận động viên đội Chùa Sóc Ven cho biết: "Đây là lần đầu tiên đội Chùa Sóc Ven cũng như bản thân em tham gia giải đua tại tỉnh Vĩnh Long. Khi đến đây, em cảm thấy rất hồi hộp vì sân đua của Vĩnh Long rất lớn, trong khi các đối thủ đều rất mạnh. Vì vậy, khi đội giành được giải thưởng và mang thành tích về An Giang, em cảm thấy rất mừng”.

Tranh thủ thay người để đua chặng cuối.

Giải đua ghe ngo mở rộng mừng Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2026 diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11, quy tụ 13 đội ghe nam, trong đó có các đội đến từ An Giang và Cà Mau. Đây cũng là năm đầu tiên Vĩnh Long tổ chức đua ghe ngo tại địa điểm mới. Theo đánh giá của Ban tổ chức, giải đấu đạt nhiều dấu ấn với số đội tham gia đông, lượng khán giả lớn, giá trị giải thưởng cao và bảo đảm an ninh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Khán giả chật kín khán đài.

Ông Sơn Thanh, xã Châu Thành, một khán giả nhiều năm gắn bó với lễ hội đua ghe Ngo, chia sẻ: "Hằng năm, cứ đến dịp lễ Ok Om Bok, chúng tôi đều tranh thủ tham gia các hoạt động. Ai có sức khỏe thì tham gia đội đua, còn những người không trực tiếp tham gia cũng đến cổ vũ. Mỗi dịp diễn ra hội đua ghe, hầu như bà con Khmer đều sắp xếp thời gian đến xem và cổ vũ cho đội ghe của địa phương mình. Không khí rất vui tươi và sôi nổi".

Quang cảnh trao giải thưởng cho các đội ghe giành thứ hạng cao nhất.

Khép lại giải đấu, các vận động viên, người dân và du khách đều mang theo niềm vui, sự phấn khởi và tự hào về một ngày hội văn hóa, thể thao đậm bản sắc Khmer được tổ chức thành công tại Vĩnh Long.