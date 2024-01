Tưng bừng khai mạc Hội chợ “Tết quê em” tại Eurowindow River Park

Quy tụ gần 100 gian hàng với thiết kế lấy cảm hứng từ nhà tre Đồng bằng Bắc Bộ, Hội chợ “Tết quê em” là nơi để khách tham quan tận hưởng không khí tết nhộn nhịp, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực truyền thống các vùng miền, thưởng thức trình diễn nghệ thuật và tham gia các hoạt động tương tác hấp dẫn… Bên cạnh đó, sự kiện còn là nơi để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu thương hiệu đến khách tham quan.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Trang - đại diện Chủ đầu tư dự án Eurowindow River Park chia sẻ: “Tiếp nối các chương trình dành cho cư dân diễn ra sôi nổi trong năm 2023, Hội chợ “Tết quê em” mở đầu cho chuỗi sự kiện gắn kết cộng đồng hấp dẫn sẽ diễn ra trong năm 2024 tại khu đô thị. Thông qua các chuỗi hoạt động đa dạng như mua sắm, ẩm thực, giải trí xuyên suốt chương trình, chúng tôi mong muốn lan tỏa không khí hứng khởi chào xuân đến đông đảo các gia đình cư dân và khách tham quan.”

Hội chợ “Tết quê em” diễn ra tại đường nội khu Eurowindow River Park

Tại sự kiện, không gian viết thư pháp ấm cúng đầy màu sắc giúp khách tham quan có cơ hội tìm hiểu về nét đẹp truyền thông cho chữ đầu năm của các ông đồ xưa, hiểu thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mới thành công.

Cùng cả gia đình đi xin chữ đầu năm, chị L.G (cư dân tòa River) cho biết: “Tham gia hội chợ Tết năm nay, gia đình tôi rất ấn tượng với quầy viết thư pháp. Bố mẹ tôi có dịp nhớ lại kỷ niệm Tết xưa. Còn các con thì được ông Đồ cho chữ với lời chúc học hành tấn tới”.

Tại không gian trải nghiệm nặn tò he, các cư dân nhí vô cùng thích thú khi tận mắt chứng kiến nghệ nhân tạo ra những con giống sặc sỡ. Bé A.T (10 tuổi, cư dân tòa Park 2) hào hứng chia sẻ: “Con biết tò he là một thú chơi dân gian nổi tiếng nhưng mới chỉ thấy trên tivi, lần đầu tiên con được tự tay nặn tò he và mang về làm quà cho bạn bè”.

Hoạt động đón nhận sự quan tâm, thích thú của đông đảo cư dân nhí tại hội chợ “Tết quê em” phải kể đến Workshop in tranh Đông Hồ. Nhiều em nhỏ đã đi từ sự ngỡ ngàng đến thích thú, thán phục khi được tận mắt chứng kiến quá trình làm tranh hoàn toàn thủ công. Qua việc chơi đùa, lắp ghép, tiếp xúc trực tiếp với giấy điệp, các bé đã hình thành hiểu biết đầu tiên về văn hóa Đông Hồ.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa Tết thu hút đông đảo cư dân và khách tham quan

Không thể thiếu trong dịp lễ hội là các trò chơi dân gian truyền thống như đập niêu, cà kheo, nhảy dây, nhảy sạp. Các trò chơi này cùng với các màn trình diễn ấn tượng như múa Lân, trình diễn vũ đạo thiếu nhi đã mang đến bầu không khí xuân vui tươi, sôi động cho Hội chợ Tết năm nay tại Eurowindow River Park.

Hòa chung không khí tưng bừng đón chào Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội chợ “Tết quê em” diễn ra từ 06 - 07/01/2024 tại Eurowindow River Park đã một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Chủ đầu tư dự án trong việc nâng cao chất lượng và trải nghiệm sống cho cư dân và khách hàng.

Tọa lạc trên đại lộ Trường Sa, ngay bên cầu Đông Trù, với tầm nhìn ra sông Hồng, sông Đuống thơ mộng, Eurowindow River Park đang có mức giá chỉ từ 29 triệu đồng/m² cho các căn hộ bàn giao full nội thất liền tường. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng dành tặng khách hàng ưu đãi đặc biệt: chiết khấu đến 9% GTCH, hỗ trợ vay tối đa 65% GTCH, hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc trong 12 tháng, cùng với đó là cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn.

Sự kiện “Tậu căn hộ mới - Rinh quà hứng khởi”

Cũng trong ngày 7/1, Chủ đầu tư dự án đã tổ chức Sự kiện Bốc thăm trúng thưởng “Tậu căn hộ mới - Rinh quà hứng khởi” cho khách hàng đặt cọc thành công căn hộ Eurowindow River Park. Kho giải thưởng bao gồm 1 xe máy SH125i, 2 Iphone 15 Promax, 3 Smart Tivi Samsung đã thuộc về những chủ nhân may mắn nhất.

Eurowindow River Park - Chung cư cao cấp giá bình dân

