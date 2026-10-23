Tuyên Quang gieo 400 ha hoa tam giác mạch phục vụ mùa lễ hội

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, chương trình khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 diễn ra lúc 20h ngày 25/10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn, với chủ đề “Âm vang miền đá”.

Chương trình gồm phần lễ và phần hội, với các tiết mục nghệ thuật do nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân trình diễn. Nội dung được xây dựng theo hướng kết hợp không gian văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, qua đó giới thiệu cảnh quan thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa và sức sống mới của vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.

Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII khai mạc tối 25/10 tại Quảng trường Thanh niên, xã Đồng Văn. Ảnh: BTC

Sau chương trình khai mạc, người dân và du khách có thể tham gia nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm văn hóa trong không gian lễ hội. Chương trình dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, đồng thời phát trên các nền tảng số và mạng xã hội chính thức của tỉnh.

Không chỉ tập trung vào đêm khai mạc, Lễ hội Hoa tam giác mạch năm nay được tổ chức thành chuỗi sự kiện kéo dài tại nhiều địa phương trong vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Ngày 23/10 diễn ra Ngày hội văn hóa dân tộc Lô Lô và giao lưu văn hóa Việt - Trung. Từ ngày 21 đến 25/10, khu vực phố cổ Đồng Văn có không gian giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản và các mặt hàng đặc trưng của địa phương, kết hợp hoạt động tham quan, mua sắm và tìm hiểu sản phẩm du lịch.

Các nghệ sĩ tham gia lễ khai mạc. Ảnh: BTC

Trong hai ngày 24 và 25/10, Ngày hội văn hóa các dân tộc xã Lùng Tám giới thiệu nhiều giá trị văn hóa địa phương, trong đó có nghề thủ công truyền thống và các sản phẩm gắn với đời sống vùng cao. Trước đó, Không gian văn hóa dân tộc xã Quản Bạ diễn ra từ ngày 11 đến 15/10, còn Lễ hội Tết cá tại thôn Cốc Cai, xã Mậu Duệ được tổ chức ngày 17/10.

Một số hoạt động tiếp tục nối dài sau thời điểm khai mạc. Show rock “Tinh thần đá” lần thứ hai dự kiến tổ chức ngày 31/10 tại vùng Công viên địa chất. Từ ngày 5 đến 11/11, Hội chợ Thương mại quốc tế Việt - Trung (Tuyên Quang) năm 2026 diễn ra tại Khu liên hợp thể thao tỉnh Tuyên Quang, phường Hà Giang 1, với quy mô dự kiến khoảng 300 gian hàng.

Hoa tam giác mạch dự kiến nở rộ vào tuần khai mạc Lễ hội Hoa tam giác mạch lần thứ XII.

Trong tháng 11, địa phương còn tổ chức Giải bóng bàn “Cúp Hoa tam giác mạch mở rộng” và Festival ẩm thực “Tinh hoa ẩm thực miền Bắc”, tạo thêm các hoạt động trải nghiệm cho du khách trong mùa du lịch cuối năm.

Từ tháng 10 đến hết tháng 12, các xã thuộc vùng Công viên địa chất tổ chức nhiều hoạt động du lịch cộng đồng, giao lưu văn nghệ và trò chơi dân gian. Du khách có thể trải nghiệm tung còn, ném pao, đánh yến, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo; đồng thời tìm hiểu các nghề truyền thống như dệt lanh, se lanh, nhuộm chàm, thêu thổ cẩm, rèn, đan lát.

Các hoạt động trải nghiệm ẩm thực và tri thức bản địa cũng được chú trọng, trong đó có chế biến bánh tam giác mạch, tìm hiểu phương thức canh tác trên nương đá, thổ canh hốc đá và đời sống sinh hoạt của cộng đồng các dân tộc trên Cao nguyên đá.

Để phục vụ lễ hội, tỉnh Tuyên Quang triển khai kế hoạch gieo trồng khoảng 400 ha hoa tam giác mạch tại các xã trong vùng Cao nguyên đá Đồng Văn. Hoa được gieo thành ba đợt, lựa chọn giống và thời điểm phù hợp nhằm kéo dài mùa nở từ tháng 10 đến hết tháng 12, trong đó tập trung nở rộ vào tuần khai mạc.

Du khách có thể kết hợp ngắm hoa với trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian và nghề truyền thống của đồng bào vùng cao.

Các điểm hoa được bố trí dọc tuyến đường 4C và nhiều địa danh quen thuộc như Cổng trời, Thạch Sơn Thần, dốc Thẩm Mã, đường vào Nhà của Pao, làng văn hóa Lũng Cẩm, di tích Nhà Vương, làng văn hóa Lô Lô Chải, khu vực Lũng Cú, bến thuyền thủy điện Nho Quế và làng văn hóa Pả Vi.

Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2026 hướng tới kết hợp mùa hoa với các hoạt động văn hóa, ẩm thực, thương mại và du lịch cộng đồng, qua đó giới thiệu cảnh quan, bản sắc và đời sống của các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá Đồng Văn.