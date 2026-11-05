UNESCO ghi danh 2 di sản Việt Nam: Cơ hội quảng bá Việt Nam đến thế giới

Lễ công bố được thực hiện trong khuôn khổ Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO (MOWCAP) diễn ra hôm nay tại Jakarta, Indonesia.

2 hồ sơ "Văn bia Phố Hiến" (tỉnh Hưng Yên) và "Ma nhai trên núi Non Nước" (tỉnh Ninh Bình) của Việt Nam đã được đưa vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Có hơn 150 đại biểu đến từ 24 quốc gia thành viên tham dự kỳ họp. Sau 3 ngày làm việc, Ủy ban Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương của UNESCO và các quốc gia thành viên đã bỏ phiếu thông qua 21/24 hồ sơ ghi danh vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có 2 hồ sơ của Việt Nam.

Hai hồ sơ "Văn bia Phố Hiến" và "Ma nhai trên núi Non Nước" của Việt Nam đáp ứng các tiêu chí ghi danh về tính xác thực, tính toàn vẹn, tính độc bản, tầm quan trọng và ý nghĩa ở cấp khu vực; có kế hoạch bảo quản, quản lý và tiếp cận khả thi.

Tự hào và xúc động là chia sẻ của các thành viên đoàn Việt Nam sau khi hai hồ sơ của Việt Nam đã được đưa vào Danh mục Di sản tư liệu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Đào Mạnh Huân - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên chia sẻ: "Đây là điều rất vinh dự cho quê hương và là cơ hội để chúng tôi quảng bá mảnh đất và con người Hưng Yên ra với bạn bè năm châu bốn biển và cũng là cơ hội để chúng tôi gắn kết với các di sản hiện có, để làm sao phát triển và đưa di sản đến với công chúng, gắn với phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới đây".

Bà Vũ Thanh Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình chia sẻ về khó khăn và thuận lợi trong quá trình xây dựng hồ sơ: "Chúng tôi đã nhận được sự quan tâm và hỗ trợ nhiệt thành từ các chuyên gia, các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Cũng có những khó khăn nhất định khi xây dựng hồ sơ bao gồm hệ thống hóa tư liệu, dịch thuật..... Tuy nhiên chính những khó khăn đó càng cho chúng tôi hiểu sâu sắc hơn về giá trị của di sản".

Bà Vũ Minh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới UNESCO Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương cho rằng, việc UNESCO ghi danh thêm 2 Di sản tư liệu của Việt Nam vào danh mục Di sản tư liệu Khu vực châu Á – Thái Bình Dương thể hiện sự ghi nhận của UNESCO đối với cả giá trị di sản, đồng thời thể hiện sự cố gắng và vượt bậc của Việt Nam. Tuy nhiên, hành trình bảo vệ di sản cũng mới bắt đầu.

Bà Vũ Minh Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban Ký ức thế giới UNESCO Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

"Điều đó đặt ra cho các cơ quan quản lý di sản, ở đây là Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình sẽ càng phải thực hiện những tôn chỉ, mục đích đã cam kết khi xây dựng hồ sơ, đó là tăng cường bảo vệ, bảo tồn và tiếp tục phát huy, đặc biệt là trong bối cảnh thời đại số và đặc biệt là trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về công tác văn hóa và chỉ đạo rất quyết liệt của Chính phủ trong việc chuyển đổi số. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch cũng đã có chỉ đạo cần phải thực hiện chuyển đổi số toàn bộ di sản của Việt Nam. Như vậy, cùng với hệ thống chính trị,hai địa phương sở hữu di sản sẽ có điều kiện để tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị, đặc biệt là trong nền tảng số", bà Hương nói.

Với "Văn bia Phố Hiến" và "Ma nhai trên núi Non Nước", Việt Nam sở hữu 13 di sản tư liệu. Điều đó cho thấy Việt Nam là một thành viên tích cực của UNESCO, đồng thời thể hiện nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo tồn giá trị của di sản.