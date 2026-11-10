Văn hóa truyền thống quê hương trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm nay, lần đầu tiên ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức kết hợp với ngày Văn hóa Việt Nam. Những bản sắc văn hóa đặc trưng mỗi vùng, mỗi dân tộc được đưa vào ngày hội qua trò chơi dân gian, dân ca dân vũ, ẩm thực, gian hàng trưng bày sản phẩm địa phương.

Sắc màu trang phục truyền thống của dân tộc Chứt trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại bản La Trọng, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ) thật rực rỡ sắc màu trang phục của đồng bào Chứt. Không gian văn nghệ với những bài dân ca, điệu múa của người Chứt mang đậm âm hưởng mộc mạc, gắn liền với Đại ngàn Trường Sơn được cất lên tại ngày hội.

Anh Hồ Hoàn, ở bản K- Ing cũ, nay là bản La Trọng, xã Dân Hoá nói, sau sáp nhập thôn bản, ngày hội là dịp để bà con ở được gặp gỡ, giao lưu với nhau, thắt chặt thêm sự đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau: “Các đội tham gia trò chơi dân gian rất nhiệt tình, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa giúp gắn kết các bản làng với nhau. Em cũng rất mong muốn từ nay về sau sẽ có thêm nhiều hoạt động như thế này để mọi người cùng tham gia, cùng gắn kết, xây dựng và phát triển bản làng”.

Đồng bào dân tộc Chứt tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị giao lưu trò chơi dân gian trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bản La Trọng, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 bản với 378 hộ, hơn 1.600 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số. Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, dân cư đông hơn, cán bộ và nhân dân bản La Trọng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua tại địa phương. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay gắn liền với ngày Văn hóa Việt Nam. Bà con dân tộc Chứt đã mang đến ngày hội từ những sản vật của địa phương cho đến nét văn hóa đặc trưng, làn điệu dân ca, dân vũ độc đáo để giao lưu.

Trai gái của các bản làng ở xã Dân Hóa giao lưu trong ngày hội Đại đoàn kết

Chị Hồ Thị Thanh, Trưởng bản La Trọng, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, ngoài phần lễ ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phía sân nhà văn hóa, trai, gái trong bản thi tài các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ: “Qua ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hôm nay, tôi thấy rất vui vì qua các trò chơi dân gian đã thắt chặt tình đoàn kết của bà con dân tộc. Điều quan trọng trong đặc trưng văn hóa đó là thể hiện qua trang phục, qua các bản sắc của người dân, trò chơi, sản vật của địa phương đã được trưng bày trong ngày hội hôm nay”.

Những cô gái dân tộc Chứt biểu diễn điệu dân vũ của đồng bào mình

Ngay từ những ngày đầu tháng 11/2026, tỉnh Quảng Trị đồng loạt tổ chức các hoạt động Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần Văn hóa Đại đoàn kết tại các xã, phường. Thôn Duy Ninh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Đây là Ngày hội điểm cấp tỉnh và cấp xã khu vực đồng bằng, đô thị.

Ông Trần Văn Hoàn, ở thôn Duy Ninh, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị cho hay, thôn luôn lưu giữ và tiếp nối những nét văn hóa truyền thống đặc trưng của vùng đồng bằng và ven sông miền Trung, phát huy truyền thống tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, huy động sức mạnh tập thể để xây dựng khu dân cư văn minh, ấm no: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để 2 thôn Duy Ninh và Trung Quán đã sáp nhập, niềm vui nhân đôi, tổ chức sôi nổi và thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa 2 thôn xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Văn hóa vùng đất Duy Ninh đã có từ lâu, “phía trước sông thuyền lẩy sóng, sau lưng đồng thổ lúa chen đòng. Nếu phát triển hơn nữa, xây dựng cơ sở hạ tầng và đoàn kết khu dân cư sẽ giúp quê hương ngày càng đổi mới”.

Đông đảo bà con nhân dân thôn Duy Ninh, xã Ninh Châu tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức kết hợp giữa phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam. Trong phần lễ, các địa phương tập trung tuyên truyền về truyền thống 96 năm xây dựng và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ý nghĩa, vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội và trong việc củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đối với phần hội, các địa phương lựa chọn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và trò chơi dân gian phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa của từng vùng, miền. Bà con nhân dân trực tiếp tham gia các trò chơi, lễ hội trong không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng. Đặc biệt, trong ngày hội, mỗi xã, phường, đặc khu tổ chức không gian văn hóa đặc trưng để giới thiệu, quảng bá sản phẩm của quê hương.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là dịp để nhân dân giao lưu văn hóa, biểu diễn văn nghệ truyền thống

Đến dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Minh Sơn, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ), ông Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa và quà chúc mừng cán bộ và nhân dân địa phương. Ông Bùi Hoàng Phương cho rằng, ngày hội Đại đoàn kết dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa truyền thống, là dịp để bà con cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, chia sẻ những niềm vui, động viên nhau vượt qua những khó khăn, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Năm nay rất đặc biệt là Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên và Quảng Trị cũng đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương cũng nêu rõ mục tiêu mà tỉnh luôn hướng đến là cuộc sống của bà con nhân dân không chỉ là câu chuyện cuộc sống ấm no mà phải giàu hơn nữa, tốt hơn nữa. “Có lẽ là văn hóa có lẽ là không phải là cái gì mà xa xôi. Văn hóa nó hiện hiện diện rất là gần chúng ta, hiện diện trong mỗi gia đình, trong cách ứng xử, trong cái tình làng nghĩa xóm, trong cái sự chia sẻ của cộng đồng. Thì đôi khi thì có lẽ là một gia đình hạnh phúc, một thôn, một xóm hạnh phúc, đoàn kết thì sẽ rất là quan trọng, điều này là thể hiện sinh động nhất trong văn hóa của chúng ta”.

Bà con nhân dân mang áo dài truyền thống in nền cờ đỏ sao vàng

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp để người dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn là không gian để mỗi cộng đồng gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa quê hương. Thông qua ngày hội, văn hóa truyền thống không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế địa phương, quảng bá hình ảnh quê hương và con người Quảng Trị.