1 sách thật phải “chiến đấu” với 16 sách giả

Sáng 18/6, rất nhiều con số liên quan đến sự áp đảo giữa sách giả và sách thật được Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt – First News đưa ra tại cuộc họp báo Công bố bằng chứng kinh doanh tiêu thụ sách giả vi phạm pháp luật tại TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc điều hành Công ty Trí Việt nêu thực trạng sách giả tại buổi họp báo

Theo First News, rất nhiều đầu sách của họ bị làm giả, bày bán công khai tại hàng loạt hệ thống nhà sách, cửa hàng, đặc biệt là trên các trang thương mại điện tử, gây thiệt hại rất lớn cho các đơn vị làm sách.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Phước, Giám đốc điều hành Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt – First News cho biết, cứ một cuốn sách do đơn vị này bán ra hiện phải cạnh tranh với 16 cuốn sách giả khác từ các đơn vị khác với mức bán chênh lệch tới 67%. First News hiện có khoảng 1.000 đầu sách giá trị, trong đó khoảng 400 đầu sách bán chạy. Thế nhưng, số lượng sách chất lượng bị in lậu, làm giả, vi phạm bản quyền của đơn vị này hiện đã gần 700 tựa, gây ra thiệt hại rất lớn về kinh tế và uy tín.

Khi các kênh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, sách giả của những đơn vị như First News xuất hiện ngày càng nhiều với độ phân biệt chỉ chênh lệch 5-10%. Sau nhiều lần lên tiếng phản đối trên các kênh thông tin bất thành, mới đây, công ty này đã làm cuộc khảo sát ngẫu nhiên khi đặt 128 đơn hàng mua sách online từ nhiều kênh thương mại điện tử nổi tiếng. Kết quả, 100% hàng nhận về đều là sách giả. Trong đó, 3 đơn vị vi phạm nhiều nhất là Shopee, Sendo và Lazada. Ngoài 128 đơn hàng này, First News cho biết họ còn có trên 500 chứng cứ bán sách giả của các công ty, sàn thương mại điện tử do bạn đọc gửi về.

Không riêng gì First News, rất nhiều nhà xuất bản, đơn vị làm sách tại Việt Nam nhiều năm qua vẫn phải chống chọi với nạn in ấn và tiêu thụ sách giả. Theo các luật sư, sở dĩ hành vi làm giả và tiêu thụ sách giả đến nay vẫn chưa được giải quyết triệt để không phải do thiếu luật, thiếu cơ chế mà vấn đề nằm ở quá trình thực thi và sự phối hợp với các đơn vị liên quan. Thiếu sự phối hợp đồng bộ, thậm chí bị làm khó khăn khi lên tiếng phản đối hành vi in ấn, tiêu thụ sách giả khiến nhiều đơn vị bỏ cuộc.

Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam phát biểu.

Ông Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho rằng, đây là quá trình dài hơi cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên và chặn từ gốc chứ chỉ siết các kênh tiêu thụ sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn: “Muốn khắc phục, muốn chấm dứt việc này theo cách tốt nhất, chúng ta phải đấu tranh bằng luật pháp. Bây giờ, phải phạt tiền thật nặng theo đúng luật, thậm chí phạt tù. Luật Hình sự đã cho phép các đơn vị làm sách kiện các đơn vị làm sách giả vào tù. Do vậy, chúng ta phải tìm đúng chỗ để đấu tranh đến cùng. Đó là nhà in, là nơi sản xuất sách giả.”./.