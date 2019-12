Giải thưởng Sách Quốc gia lần 2: Giải A lên đến 100 triệu đồng

Chiều ngày 23-12, Hội Xuất bản Việt Nam họp báo về Giải thưởng sách Quốc gia lần thứ hai - năm 2019. Đây là giải thưởng của Nhà nước được tổ chức hàng năm, nhằm tôn vinh những cuốn sách, bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng, tri thức, thẩm mỹ; vinh danh các tác giả, dịch giả, nhà khoa học và những người làm xuất bản đã góp phần phát hiện, lưu giữ, quảng bá những tác phẩm giá trị đến đông đảo bạn đọc; thúc đẩy sự nghiệp xuất bản phát triển theo đúng hướng và phù hợp với xu thế hội nhập.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai có 42 nhà xuất bản tham gia với 355 cuốn sách cho 259 tên sách. Các Hội đồng chấm sơ khảo, chấm chung khảo, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã làm việc thận trọng, nghiêm túc, khách quan, chặt chẽ để lựa chọn được những cuốn sách tiêu biểu, có giá trị cao để trao giải.

Toàn cảnh Họp báo Lễ trao giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai.

Kết quả, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai đã thống nhất trao giải cho 27 cuốn sách, bộ sách, trong đó có hai giải A, 13 giải B và 12 giải C. Với sự tham gia hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà tài trợ, Giải thưởng sách Quốc gia lần này đã tăng giá trị giải với 100 triệu đồng cho Giải A, 50 triệu đồng cho Giải B, 30 triệu đồng cho Giải C. Giải thưởng được trao cho 5 mảng: chính trị, kinh tế, khoa học tự nhiên và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa, văn học và nghệ thuật, thiếu nhi.

PGS, TS Nguyễn An Tiêm - Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam cho biết, quy chế giải thưởng năm nay không trao các thể loại sách hay, sách đẹp mà chỉ còn giải A, giải B, giải C. Lý do là những cuốn sách hay phải mang sự chuyển tải hình thức và tính toàn diện. PGS Trần Đức Cường - thành viên BGK Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ hai nhấn mạnh, giải thưởng không phân biệt những cuốn sách thiếu nhi mỏng manh hoặc những công trình nghiên cứu khoa học: "Những bộ sách đồ sộ, nhiều tập, hoặc sách thiếu nhi có khi chỉ vài chục trang thôi nhưng giải thưởng được trao có giá trị như nhau, chẳng hạn đều đạt giải A và được trao thưởng 100 triệu. Một số thành viên trong Hội đồng cũng rất băn khoăn, nhưng sau khi phân tích chúng tôi quyết định giữ nguyên giá trị giải thưởng".

Lễ trao Giải thưởng sách quốc gia lần thứ hai sẽ được tổ chức vào 20h ngày 26-12 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội)./.