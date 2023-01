"Lời tiên tri Selestine" với hành trình tìm về với con người thật của mình

“Lời tiên tri Celestine” (tựa gốc The Celestine Prophecy) là tác phẩm nổi tiếng được James Redfield viết vào năm 1992. Quyển sách đã trở thành một hiện tượng xuất bản với hàng chục triệu bản được bán ra và đã được dịch ra 34 thứ tiếng, nằm trong danh sách sách bán chạy nhất của tờ New York Times trong ba năm liền. Ngoài ra, nó còn là nguồn cảm hứng sáng tác cho nhà soạn nhạc Christopher Franke thực hiện album ca nhạc vào năm 1996; sách cũng được chuyển thể thành phim vào năm 2006 với tựa “The Celestine Prophecy”. Quyển sách đặc biệt được GS John Vu – Nguyên Phong viết lời giới thiệu.

Cuốn sách “Lời tiên tri Celestine”.

Chín "cái nhìn sâu sắc" về tinh thần và sự trùng hợp bí ẩn

Sách viết về đề tài tâm linh, nhưng được chuyển tải dưới hình thức tiểu thuyết, có câu chuyện, có những tình tiết hấp dẫn, lý thú, ly kỳ nên lôi cuốn, dễ đọc. Trong đó, các nhân vật gặp nhau vào những bối cảnh, thời điểm trùng hợp, như một sự sắp đặt của tạo hoá, dẫn dắt người đọc đi từ nút thắt này đến nút thắt khác, giải mã hết sự bí ẩn này đến sự bí ẩn khác cho đến hồi kết.

Các nhân vật kết nối chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau trong hành trình đầy mạo hiểm tìm kiếm thủ bản - một cổ thư chứa đựng những lời tiên tri cho nhân loại, được viết từ hàng ngàn năm trước, được phát hiện tại vùng tàn tích Celestine (Peru) và đã mất tích một cách bí ẩn.

Thủ bản đó chứa đựng chín sự khai sáng về con đường tiến hoá của thế giới loài người, hé lộ có thể có sự khai sáng thứ 10, và gợi người đọc suy tưởng về những sự khai sáng tiếp theo. Cứ mỗi chặng trong hành trình đầy mạo hiểm đó, một sự khai sáng lại được tìm thấy mang đến những thông điệp, trải nghiệm mới mẻ về nguồn gốc, đời sống tâm linh, quá trình tiến hoá của con người và lời tiên tri về xã hội loài người trong tương lai. Những sự khai sáng còn gợi mở phương thức thực hành để mỗi người tham gia vào quá trình tiến hoá, đi đến một cuộc chuyển hoá toàn cầu, đạt đến một cuộc sống tốt đẹp.

Tác giả James Redfield.

Xâu chuổi 9 sự khai sáng đó, chúng ta dần nhận ra hành trình tiến hoá của con người và xã hội loài người. Chúng ta nhận ra song song với thực tại mình đang sống còn có một quy trình khác đang vận hành. Và chúng ta bước vào quá trình thiết lập một thế giới quan mới.

Chúng ta nhận ra rằng vũ trụ thật ra là một hệ thống năng lượng rộng lớn. Các cuộc xung đột cứ tiếp diễn vì con người luôn ở trong tình trạng thiếu hụt năng lượng và phải tìm cách thao túng lẫn nhau để tranh giành nguồn năng lượng đó. Trong khi, chúng ta có thể chấm dứt những xung đột trên toàn thế giới bằng cách tiếp nhận năng lượng từ cội nguồn thiêng liêng, tìm ra bản thể đích thực của chính mình trên hành trình tiến hoá để khám phá ra bí mật của hạnh phúc chân thật. Chúng ta xác tín rằng thiên nhiên, với những ngọn núi hùng vĩ, những cánh rừng già quý báu mới là nơi cung cấp cho chúng ta những nguồn năng lượng vô tận, chứ không phải là những con người nhỏ bé không ngừng giành giật những nguồn năng lượng yếu ớt của nhau mỗi ngày.

Chúng ta được chia sẻ về cách thức ứng xử mới giữa con người với nhau, giúp khơi dậy những điều tốt đẹp nhất của nhau, là chìa khoá để chúng ta không ngừng hé mở những bức màn bí mật và tìm thấy những câu trả lời trên hành trình tiến hoá. Các sự khai sáng chỉ ra rằng con người cần nghe theo sự mách bảo của trực giác nhiều hơn. Trực giác của chúng ta có thể nắm bắt hiện tại và dự báo tương lai. Các sự khai sáng cũng sẽ tiết lộ cho chúng ta về đích đến của hành trình tiến hoá của thế giới loài người. Và cách thức để đi đến đích đó.

''Làm thế nào để chúng ta sống với Tầm nhìn Celestine?''

Hành trình đi tìm các sự khai sáng, trong câu chuyện, là một hành trình không hề suông sẻ. Nó chứa đựng những xung đột về kiến thức, phương pháp, thế giới quan...khác nhau giữa những người cùng trên hành trình. Vì vậy, giữa những trang sách trình bày các kiến thức tâm linh mới mẻ, thông tuệ, là sự xung đột nhau của những người đại diện chính quyền, tôn giáo và các nhà nghiên cứu đang cố che giấu, chiếm giữ, bảo vệ cổ thư này.

Có súng nổ, có nhà tù, có lời đe doạ, những pha rượt đuổi, những màn đấu lý... nhưng cũng ẩn chứa những hành xử đẹp: âm thầm hỗ trợ, giúp nhau, ngầm thừa nhận nhau... giữa những con người khác biệt trong cuộc đấu tranh giải quyết xung đột đó. Tất cả, đủ để cuốn hút người đọc, đủ để con tim ta xao xuyến về một thứ tình chưa bao giờ mất đi là tình người.

Nhưng có lẽ cuốn hút nhất vẫn là triết lý và thông điệp mà tác giả muốn mang đến cho người đọc. Đó là thông điệp về sự tìm lại chính mình. Rằng hành trình đi tìm những sự khai sáng đó chính là hành trình chúng ta tìm về chính con người thật của mình. Qua các trang sách, bạn có thể tìm thấy thông điệp về nguồn năng lượng quí báu và vô tận mà vũ trụ mang đến cho con người, dẫn dắt loài người trong quá trình tiến hoá đến một tương lai tốt đẹp mà nhiều khi con người không nhận ra, không tận hưởng, mà còn phí phạm, thậm chí tàn phá khốc liệt môi trường, khai thác cạn kiệt thiên nhiên.

Bạn sẽ được nhắc nhỡ rằng người làm cha mẹ cần ứng xử với con cái thế nào để đứa trẻ cảm thấy được tôn trọng, yêu thương, được phát triển tự do và tiến hoá hoàn thiện nhất. Rằng con người cần phải nhanh chóng cải thiện mối quan hệ ứng xử với nhau, kết nối nhau bằng nguồn năng lượng yêu thương dưới ánh sáng tỉnh thức.

Cần thiết lập phong thái ứng xử mà trong đó mỗi người đều nỗ lực mong muốn khơi dậy những giá trị tốt đẹp nhất bên trong người khác, chứ không phải là sự tranh giành quyền lực, nhũng nhiễu. Không phải là việc con người tìm mọi cách kiểm soát, thao túng nhau để chiếm đoạt nguồn năng lượng của nhau. Là tình trạng con người luôn vội vã lao về phía trước, đắm mình trong cuộc tìm kiếm một đời sống vật chất để né tránh lý do tại sao họ tồn tại trên đời này, tồn tại để làm gì...Thông điệp đó là niềm tin và hi vọng mãnh liệt vào tương lai hạnh phúc của con người và thế giới loài người.

Có thể, mỗi người sẽ tìm được thêm nhiều câu trả lời, nhiều thông điệp khi đọc quyển sách này. Chúng ta sẽ là nhà tiên tri cho chính mình, đoán định được tương lai của mình và tương lai của cả thế giới khi biết được phải làm gì trên hành trình tiến hoá của nhân loại. Hiểu ra mình có thể thay đổi, góp phần vào sự thay đổi chính tương lai của mình và tương lai thế giới. Hiểu rằng năng lượng an lành do con người tạo ra. Nhiều nguồn năng lượng an lành cùng được tạo ra sẽ mang đến một cuộc sống chung an lành. Và khi mỗi người tự khai mở bản thân mình, thế giới sẽ được khai mở.

Hành trình tìm kiếm sự khai sáng để loài người đi đến một tương lai tốt đẹp vẫn đang tiếp diễn. Nhanh hay chậm tuỳ mỗi người. Tuỳ vào sự thôi thúc của nhiều người được trở lại với chính mình, với sự kết nối vào nguồn năng lượng quí giá của vũ trụ; không còn thả mình vô định, cạn kiệt năng lượng với những mối quan hệ chằng chịt bên ngoài.

Khép lại trang sách nhưng những câu hỏi, những ước vọng, những thôi thúc vẫn cứ mở ra. Và có lẽ “Lời tiên tri Celestine” cũng là sự gợi mở cho mỗi người về lời tiên tri cho chính mình./.