Người cha có con bại não viết sách kể hành trình vượt nghịch cảnh cùng con

Chủ Nhật, 19:52, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cuốn sách “Siêu nhân bay qua sàn nhà” vừa ra mắt tại Hà Nội trong khuôn khổ ngày hội “Vì những nụ cười trở lại”. Tác phẩm kể câu chuyện của một người cha có con bại não, đồng thời gửi gắm thông điệp chữa lành và lan tỏa hy vọng tới nhiều gia đình có trẻ khuyết tật.

Cuốn sách “Siêu nhân bay qua sàn nhà” ra mắt trong khuôn khổ ngày hội “Vì những nụ cười trở lại” diễn ra ngày 24/5 tại Hà Nội. Sự kiện có nhiều hoạt động hướng đến trẻ em bại não và các gia đình có con khuyết tật.

Cuốn sách được viết từ câu chuyện có thật của anh Bùi Mạnh Hà, một người cha có con bại não. Đồng hành cùng anh là tác giả Lê Thị Minh Nguyệt. Qua những trang sách, hành trình nuôi dạy con hiện lên bằng góc nhìn giàu cảm xúc nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan và hy vọng.

Tác giả Bùi Mạnh Hà (ngoài cùng bên phải) tại sự kiện ra mắt sách chiều 24/5

Nhân vật trung tâm của cuốn sách là siêu nhân Mark – hình ảnh đại diện cho những đứa trẻ bại não đang từng ngày đối diện với những giới hạn về vận động. Với các em, “sàn nhà” không chỉ là nơi vui chơi mà còn là không gian quen thuộc gắn với những khó khăn trong sinh hoạt thường ngày. Những đôi chân chưa thể đứng vững, những bàn tay co cứng khiến việc di chuyển hay khám phá thế giới trở nên khó khăn hơn.

Từ hình ảnh ấy, “Siêu nhân bay qua sàn nhà” kể lại khát vọng được “bay”, được bước ra khỏi những giới hạn tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại là thử thách lớn với trẻ bại não. Thông qua những câu chuyện và phần minh họa giàu màu sắc, cuốn sách gửi gắm thông điệp rằng tình yêu thương và sự kiên trì có thể giúp các em vượt qua mặc cảm, chạm tới sự đồng cảm của cộng đồng.

Không chỉ kể về trẻ em bại não, cuốn sách còn chạm tới tâm trạng của nhiều bậc phụ huynh từng trải qua cảm giác cô đơn khi đồng hành cùng con. Tại chương trình, nhiều chia sẻ xoay quanh hành trình chấp nhận những khiếm khuyết của cuộc sống và học cách tìm thấy niềm vui trong hiện tại.

Anh Bùi Mạnh Hà, tác giả cuốn sách và cũng là Phó Chủ tịch Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam cho biết, triết lý “vui vẻ ngay bây giờ” là điều anh và gia đình lựa chọn trong hành trình nuôi con. Theo anh, hạnh phúc không phải là chờ đến khi mọi thứ trở nên hoàn hảo, mà là học cách sống trọn vẹn trong hiện tại, kể cả khi cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

"Thông qua sức mạnh của truyền thông tôn trọng, mỗi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một 'đường ray' công bằng, nơi không một siêu nhân nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì họ có một cách di chuyển hay trưởng thành khác biệt. Triết lý ByNow – vui vẻ ngay bây giờ – chính là chìa khóa. Chúng ta không đợi đến khi các con hoàn toàn khỏe mạnh mới cho phép mình hạnh phúc. Chúng ta chọn hạnh phúc ngay lúc này, bên cạnh những khiếm khuyết, vì chính sự khiếm khuyết ấy đã dạy chúng ta cách yêu thương trọn vẹn hơn bao giờ hết", anh Hà nói.

Thông điệp này cũng là tinh thần xuyên suốt của “Siêu nhân bay qua sàn nhà”. Cuốn sách không chỉ dành riêng cho trẻ em khuyết tật mà còn hướng đến cộng đồng, góp phần thay đổi góc nhìn về những đứa trẻ yếu thế và gia đình của các em.

Trong khuôn khổ ngày hội, hàng ngàn cuốn sách đã được trao tặng cho các gia đình có trẻ em bại não, khiếm thính và khuyết tật vận động. Hoạt động này hướng tới việc lan tỏa tinh thần đồng hành và sẻ chia với những phụ huynh vẫn đang âm thầm chăm sóc con mỗi ngày.

“Siêu nhân bay qua sàn nhà” do Hà Bùi và Lê Thị Minh Nguyệt thực hiện, phần minh họa bởi Funtikid. Tác phẩm mang thông điệp về nghị lực vượt nghịch cảnh và khát vọng sống tích cực, đồng thời nhấn mạnh giá trị của sự yêu thương và thấu cảm trong hành trình trưởng thành của mỗi đứa trẻ.

Bản quyền sách - Hành trình dịch chuyển văn minh

VOV.VN - Khi độc giả ngày càng ý thức hơn về giá trị tác quyền, các nhà xuất bản và đơn vị làm sách cũng chuyên nghiệp hơn trong khai thác bản quyền, góp phần xây dựng một nền văn hóa đọc văn minh, tự trọng.

Hà Phương/VOV.VN
Tag: Siêu nhân bay qua sàn nhà sách chữa lành trẻ bại não người cha có con bại não sách truyền cảm hứng trẻ khuyết tật Vì những nụ cười trở lại Bùi Mạnh Hà Lê Thị Minh Nguyệt gia đình trẻ bại não sách cho phụ huynh câu chuyện chữa lành trẻ em khuyết tật Hà Nội sách cộng đồng
Nỗi ám ảnh mang tên "thương cho roi cho vọt" trong ký ức tuổi thơ
VOV.VN - Thông điệp của Alice Miller trong cuốn sách "Thương cho roi cho vọt" vừa đơn giản vừa đáng sợ: Đứa trẻ bị tổn thương nhưng không được lắng nghe khi trở thành người lớn sẽ gây tổn thương cho người khác.

Sách mới "Lịch sử nước ta" với 208 câu thơ lục bát giản dị của Bác Hồ
VOV.VN - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa phát hành cuốn sách "Lịch sử nước ta". Với 208 câu thơ lục bát giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, "Lịch sử nước ta" tái hiện hành trình hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc bằng cách kể gần gũi, giàu cảm xúc. 

Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
VOV.VN - Nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu tại Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bồi đắp lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

"Làm chủ AI" - biến AI thành trợ thủ thay vì nỗi lo công nghệ
VOV.VN - Giữa lúc các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới thi nhau xuất hiện mỗi ngày, việc người dùng phổ thông cảm thấy ngợp và loay hoay là điều khó tránh khỏi. Vấn đề không còn là AI làm được gì, mà là chúng ta biết cách dùng nó đến đâu.

Nhà thơ Phạm Thiên Thư - tác giả 'Ngày xưa Hoàng thị' qua đời
VOV.VN - Nhà thơ Phạm Thiên Thư, tác giả bài thơ "Ngày xưa Hoàng Thị", qua đời chiều 7/5 tại nhà riêng, hưởng thọ 86 tuổi.

