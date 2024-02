Nhà văn Mã A Lềnh – Một đời đau đáu với văn chương

"Cuộc chiến cam go" - Cuốn sách hơn vạn lời nói của một Trung tá Công an

VOV.VN - Sau cuốn sách "Công an phố cổ", Trung tá Phạm Cánh Quân, Đội phó Đội Cảnh sát Điều điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa ra mắt cuốn "Cuộc chiến cam go" đi sâu, khắc họa rõ nét tội phạm và công tác phòng chống ma túy.