Níu giữ tuổi thơ qua cuốn tự truyện của “cô bé Totto-chan Việt Nam“

Có lẽ mỗi người từ lúc trưởng thành cho đến khi trở về với cát bụi, đều mang trong mình hoài niệm về một thời thơ ấu. Đó là khoảng thời gian tuổi thơ hết sức hồn nhiên, bình dị, mộc mạc nhưng đong đầy những kỉ niệm vui tươi, đẹp đẽ.

Có những người bận rộn, hối hả chạy theo những bộn bề của cuộc sống rồi vô tình quên mất những tháng ngày vụng dại, ngây ngô. Nhưng lại có những người sâu sắc, chôn chặt kỷ niệm xưa tận sâu kín tâm hồn và đôi khi mở nó ra để nhớ nhung, để chiêm nghiệm như tác giả Trần Ngọc Anh Thư.

Cuốn sách "Đấy là nó nghĩ thế" của tác giả Trần Ngọc Anh Thư.

Sợ những kí ức của thời khắc đẹp đẽ đó sẽ tan biến như bọt biển, cô quyết định ghi chép lại những mẩu chuyện tuổi thơ qua cuốn hồi ức "Đấy là nó nghĩ thế" ( Just the way she thinks).

Tuổi thơ bình dị, vô tư vừa lạ vừa quen

"Đấy là nó nghĩ thế" (Just the way she thinks) là cuốn tự truyện mà từng trang viết đều ríu ran giọng cười nói lanh lảnh của cô bé "Cún" với mái tóc "quả cam mái ngố ngang cái trán bự", đôi chân lùn lon ton trên từng dẻo đường, bờ đê, con ngõ làng ngập tràn hoa cỏ. Tò mò, nghịch ngợm cứ "một mình một kiểu", luôn quan sát thế giới xung quanh theo cách "chả giống ai", cô bé "Cún" với những câu chuyện vui - buồn, những giận hờn ngập tràn nước mắt nhưng đầy hài hước, ngô nghê khiến người đọc liên tưởng đến cô bé Totto-chan nổi tiếng của xứ sở hoa Anh Đào.

Tác giả Trần Ngọc Anh Thư chia sẻ trong buổi ra mắt sách.

Thế giới nội tâm của cô bé 10 tuổi trở nên phong phú, được điểm tô bằng những gam màu rực rỡ, tươi sáng. Con mắt tuổi thơ thật hồn nhiên khi phát hiện thế giới xung quanh mình bao sự bí ẩn mới lạ để khám phá, tìm hiểu.

Bằng giọng văn dí dỏm, cuốn hút, tác giả mở ra một miền ký ức đầy ắp những ki niệm vui - buồn của tuổi thơ vừa quen vừa lạ. Đó là kỉ niệm "dở khóc dở cười" khi "Cún" hân hoan lần đầu "giết con sâu trong bụng" mà "say bí tỉ "cu đơ" một cách vui vẻ xả láng cuộc đời", là khi "Cún" "khóc lóc thảm thiết" vì đánh mất chùm dâu da xoan trong ngày mưa gió, hay những thoáng yếu đuối của "Cún lùn" khi sợ "con lợn tròn quay màu đỏ bằng nhựa" đến mức ngất đi,...

Hình ảnh "Cún tồ" qua nét vẽ ngộ nghĩnh.

Những hình vẽ ngộ nghĩnh, tràn đầy cảm xúc của nhân vật "nó" cùng với suy nghĩ "Đấy là nó nghĩ thế" là tuổi thơ của "nó" nhưng hiện hữu đâu đây lại là cả thời thơ ấu của chính người đọc. Những cảm xúc với diễn biến tâm lý rất đỗi tự nhiên, một thế giới nhân vật với vô vàn những điều mới lạ cùng một đời sống trong trẻo hiện lên qua lăng kính của một đứa trẻ 10 tuổi.

"Cún tồ" nghịch ngợm, nói trước quên sau, "hâm tỉ độ" là thế nhưng lại có trái tim tràn đầy yêu thương. "Cún" không chỉ yêu bố mẹ, em Vân, em Tũn,...mà còn biết nâng niu từng bông hoa ngọn cỏ, quý mến cả cây hồng xiêm, cây ổi, rồi chùm dâu da xoan, quấn quýt bên những con vật nuôi như chim sáo...

Nhân vật "em Vân" không phải được tác giả hư cấu mà được lấy khuôn mẫu từ em gái của tác giả.

Trong buổi ra mắt sách, Anh Thư xúc động chia sẻ nhữn g hình ảnh, nhân vật trong câu chuyện được lấy khuôn mẫu từ chính những người thân yêu của tác giả. Dường như Anh Thư - cô bé "Cún" của ngày nào giờ đã lớn mới thấm hết được thế nào là tình thân, thế nào là ruột thịt máu mủ để trân quý những kỉ niệm của tình yêu thương.

Chiêm nghiệm cuộc sống để trưởng thành

Tuy được hoàn thành chỉ trong vòng hai tháng nhưng phải mất tận 2 năm để tác giả có thể chắp bút viết nên cuốn sách "Đó là nó nghĩ thế". Bởi những câu chuyện nhỏ trong cuốn sách không chỉ đơn thuần mở ra một dòng thơ ấu hết sức hồn nhiên, trong sáng mà tác giả còn muốn gửi gắm những chiêm nghiệm của riêng mình.

Đó là những suy nghĩ sâu sắc về cách sống, cách để trưởng thành, cách để vượt qua khó khăn, cách mà con người sống với nhau, sẻ chia, cảm thông trong những nỗi niềm buồn vui và cả hối tiếc.

Bạn đọc chia sẻ cảm nghĩ về cuốn sách "Đấy là nó nghĩ thế".

Chia sẻ trong buổi ra mắt sách, tác giả Anh Thư chia sẻ.“Khi biết cách yêu thương và cảm thông với những nỗi niềm, kể cả những trò “nhí nhố”, “ẩm ương” tưởng như dễ gây khó chịu của con trẻ; thì mỗi bậc cha mẹ sẽ dần hun đúc cho con em mình sự tự tin, sự nỗ lực vì những điều đẹp đẽ, để từ đó chúng giữ được tâm hồn trong sáng, giàu lòng trắc ẩn. Là những người bạn thân và trung thực với con cái mình thì các con cũng sẽ tin cha mẹ chính là những người bạn thân tuyệt vời nhất”.

Cuốn sách "Đấy là nó nghĩ thế" không chỉ là một "chiếc vé" của chuyến tàu tuổi thơ hồn nhiên trong sáng mà còn chứa đựng triết lý cuộc sống sâu sắc. Tuổi thơ giống như thiên đường cổ tích xa xăm mà chúng ta đã bước qua để khám phá những dư vị mới của cuộc sống. Sẽ có nuối tiếc, sẽ có hoài niệm nhưng để những kí ức của một thời đã qua trở thành vô giá thì chúng ta phải biết trân trọng yêu thương biết nâng niu những gì đang có.

"Mọi vấp váp đường đời không làm mất đi chất men trong trẻo, sự hồn nhiên hướng thiện và nhất là niềm tha thiết với đời sống của cô gái trẻ Anh Thư" (nhà báo Diễm Quỳnh)./.

Tác giả Trần Ngọc Anh Thư: Sinh năm 1979 tại Hà Nội Tốt nghiệp khoa Văn học, ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia Hà Nội Bằng tốt nghiệp Sư phạm - Bậc II. Trưởng phòng nội dung chương trình - Công ty Truyền thông BHD Biên tập giảng dạy Trung tâm Kỹ năng sống sống Smile”s House Tốt nghiệp một số khóa đào tạo kỹ năng tại và tiếng Anh tại Philippines.