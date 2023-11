Nội lực - Cuốn sách giúp khai phá tiềm năng của bạn

Cuốn sách giúp khai phá tiềm năng của tâm trí

Cuộc sống con người luôn trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui vẻ, hạnh phúc cho đến buồn rầu, sợ sệt. Tuy nhiên, có những người chỉ quen sống trong khung cảm xúc của sợ hãi, tiếc nuối hay lo âu. Họ là những người luôn hoài nghi về bản thân mình, sợ rằng mình sẽ không thể sống được một cuộc đời hạnh phúc hơn.

Nhưng tiến sĩ Tara Swart không cho là vậy. Theo cô, não bộ là tài sản lớn nhất của mỗi cá nhân. Nó kiểm soát cuộc đời của con người, từ sự tự tin, lòng tự trọng, óc sáng tạo cho đến các mối quan hệ, mục tiêu cuộc đời… Do vậy mà việc tận dụng sự linh hoạt, mềm dẻo vốn có của não bộ sẽ có khả năng nâng cao, thậm chí là thay đổi một cách đáng kinh ngạc cuộc sống của một người. Quan điểm này được cô thể hiện rất rõ trong “Nội lực” - cuốn sách giúp con người thấu hiểu não bộ của mình và sử dụng nó để đạt đến một cuộc đời đáng sống hơn.

“Nội lực” của Tara Swart đã mang đến một góc nhìn khác về việc khai mở tâm trí để tạo ra cuộc sống hằng mơ ước.

“Nội lực” được viết dựa trên các kiến thức về khoa học thần kinh của tác giả, kết hợp với những trải nghiệm từ chính bản thân, gia đình, bạn bè, và thân chủ mà Tara Swart từng hướng dẫn. Do vậy, thật khó để tìm ra được những nhận định sơ sài hay thiếu căn cứ, bởi lẽ với Tara, mỗi một luận điểm cô đưa ra đều dựa trên cơ sở khoa học và những nghiên cứu cụ thể.

Trước đó, những đề xướng về việc tạo ra cuộc sống mong muốn thông qua thay đổi tư duy đã từng vấp phải sự chỉ trích dữ dội vì không được chứng thực dựa trên cơ sở của khoa học thực nghiệm. Nhiều người cho rằng các lý thuyết về “luật hấp dẫn”, “thuật hiển hóa” hay “thuật hình dung” chỉ là một lối tư duy mê tín dị đoan. Có thể nói, đây là lần đầu tiên một tiến sĩ tâm thần học, kiêm nhà khoa học thần kinh dám thẳng thắn tiết lộ và ủng hộ luật hấp dẫn như một công cụ hiệu quả để khám phá bản thân.

Tuy nhiên, Tara Swart cũng nói thêm rằng, để tạo ra cuộc sống mong muốn cần phải có niềm tin và hành động mạnh mẽ. Chúng ta không nên nhầm tưởng đây là một tiến trình thụ động, chỉ cần ngồi yên thì những điều may mắn sẽ đến, nếu không, những quy tắc, bài học mà cô đề ra trong sách sẽ chỉ là những lý thuyết suông huyễn hoặc.

“Nội lực” được tác giả trình bày một cách chi tiết, từ lý thuyết cho đến cơ sở khoa học với các ví dụ thực tiễn. Trong đó, Tara không chỉ tập trung phân tích sức mạnh của tư duy tích cực mà còn đưa ra các cách thức để thực hiện nó.

Phần cuối cùng được xem là hấp dẫn nhất quyển sách với bảng Kế hoạch bốn bước được thiết lập trên cơ sở khoa học nhận thức, cùng những bài tập thực hành cung cấp cho người đọc một tấm bản đồ dò tìm đến nội lực của mình. Theo đó, “Nội lực” không chỉ là công cụ giúp khai mở tâm trí mà còn giúp độc giả tìm được sức mạnh kiểm soát chính mình. Như Tara khẳng định, nếu độc giả chịu mở lòng thay đổi và thực hành theo những công cụ này, bạn sẽ khai thác được nhiều cơ hội thay đổi cuộc đời và tiến đến phiên bản tuyệt vời nhất của mình.

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa khoa học và tâm linh

Đến với “Nội lực”, người đọc sẽ như bước vào một cuộc hành trình kết hợp giữa khoa học và tâm linh, khi những lý thuyết về luật hấp dẫn được đề cập và bảo chứng trên cơ sở của khoa học hiện đại. Ngoài việc đưa ra những định nghĩa, lý luận về luật hấp dẫn, thuật hình dung… Tara còn dành rất nhiều nội dung để phân tích cơ chế vận hành của não bộ, từ thùy não, chất dẫn truyền thần kinh cho đến khớp thần kinh…

Tuy sử dụng nhiều kiến thức y khoa nhưng Tara không biến “Nội lực” thành một mớ lý thuyết khô khan, ngược lại, tác giả đã lược bỏ những phức tạp trong thuật ngữ để diễn giải cho độc giả một cách dễ hiểu nhất. Ngay khi đã xây dựng được nền móng vững chắc cho người đọc, tác giả mới từng bước nhào nặn, đưa ra nhiều luận điểm giá trị về khả năng kiểm soát và định hình lại tâm trí con người.

Trước đó đã có một số quyển sách từng đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên, điểm chung của những quyển sách này là chỉ nêu quan điểm và suy luận đơn thuần mà không được bảo chứng bởi những cơ sở khoa học chuẩn xác. Điểm đặc biệt của “Nội lực” nằm ở chỗ, nó không chỉ chứa đựng những bằng chứng khoa học xác đáng mà còn có các bài tập thực hành: viết nhật ký, bài tập tinh thần… giúp cho độc giả học được cách rèn luyện khả năng tự nhận thức và rèn luyện trí não của mình.

Những lý thuyết, bài tập mà tác giả đưa ra trong sách hầu hết đều đã được kiểm chứng thông qua bạn bè, người thân, khách hàng và thậm chí, ngay cả bản thân cô. Ngay từ đầu sách, Tara Swart đã chia sẻ hành trình trải nghiệm của mình, từ những quãng thời gian khủng hoảng, hoài nghi bản thân cho đến khi tìm ra nội lực để sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Tara Swart cho biết ngoài cô còn có rất nhiều người nổi tiếng đã thành công nhờ việc “tái tạo” lại bản thân, từ Miley Cyrus, Mark Wahlberg, Angelina Jolie, Rihanna… cho đến những danh nhân tầm cỡ thế giới như Tổng thống Abraham Lincoln, Nelson Mandela, Gandhi, Marie Curie…

Với góc tiếp cận mới mẻ, cũng như chiến lược phát triển cá nhân dựa trên sự ủng hộ của khoa học, “Nội lực” đã gây tiếng vang đến hàng triệu người trên thế giới, đóng vai trò làm “người chỉ đường” cho nhiều cá nhân trong việc tìm ra nội lực của chính mình. Nhiều độc giả cho biết nhờ “Nội lực”, họ cảm thấy lạc quan, hiểu biết và kiểm soát được phần nào tương lai.

Quyển sách đã dịch sang gần 40 ngôn ngữ trên thế giới, được hàng loạt tờ báo uy tín: Financial Times, The Guardian, Bloomberg… nhắc đến. Tờ Evening Standard của Anh nhận xét “Nội lực” là một quyển sách “ngầu hơn và khoa học hơn” so với những quyển cùng đề tài trước đó, đồng thời nó cũng hứa hẹn sẽ trang bị cho độc giả một công cụ để lập trình lại bộ não và tự tạo ra vận may cho chính mình.