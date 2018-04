Nữ nhà văn trinh thám Di Li đón tuổi mới với “Bình minh ở Sahara”

Nhà văn Di Li: Thực ra câu chuyện về người lữ hành trên sa mạc thường kể khi họ ở giữa sa mạc. Nhưng chúng tôi không đi quá xa như thế mà chỉ đi trong khu vực khách du lịch được phép nên cũng khá an toàn. Tuy nhiên cũng không có nhiều người đến đó,đặc biệt người Việt Nam. Chúng tôi đi đúng dịp lễ Ramadam nên cũng khá vất vả, khắc nghiệt và nguy hiểm hơn. Lộ trình vượt núi Atlat rất nguy hiểm, cheo leo, hiểm trở và tài xế trong tháng ăn chay này phải nhịn ăn, thiếu ngủ, yếu sức và cũng không tinh nhuệ. Tuy nhiên cũng may mắn chúng tôi vượt núi Atlat trở về Việt Nam an toàn