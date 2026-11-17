Sáng 17/11, tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quyết định chỉ định PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Quyết định do bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ký ngày 11/11/2026.

Cũng trong sáng 17/11, căn cứ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và Điều lệ Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam tiến hành bỏ phiếu bầu nhà văn Nguyễn Thế Kỷ tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Phi Long (thứ năm từ trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng tân Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội

Trước đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã xem xét đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương, quyết định chỉ định ông Nguyễn Thế Kỷ giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và 2026-2031. Ông là nhân sự thuộc diện Ban Bí thư quản lý, trường hợp đặc biệt về độ tuổi theo quy định.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ sinh ngày 25/8/1960, quê Nghệ An. Ông có hơn bốn thập niên hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, trải qua nhiều vị trí công tác từ địa phương đến Trung ương.

Ông từng là phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý tại Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ Tĩnh; Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An; Tổng Biên tập Báo Nghệ An kiêm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An và Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Năm 2005, ông được điều động về Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương, sau đó đảm nhiệm các chức vụ Vụ trưởng Vụ Báo chí, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản và Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 1/2016, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, sau đó được phân công, bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương giai đoạn 2016-2021.

Từ tháng 6/2021, ông giữ chức Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Tháng 2/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương.

Bên cạnh hoạt động quản lý, Nguyễn Thế Kỷ còn là nhà văn, nhà nghiên cứu có nhiều sáng tác ở các thể loại tiểu thuyết, kịch bản sân khấu, thơ và lý luận, phê bình văn học nghệ thuật.

Ông là tác giả của 11 vở kịch, 3 bộ tiểu thuyết, 2 tập thơ, cùng nhiều công trình nghiên cứu, chuyên khảo về văn hóa, báo chí và xuất bản.

Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu ấn với các kịch bản “Chuyện tình Khau Vai”, “Mai Hắc Đế”, “Hừng Đông”, “Hoa lửa Truông Bồn”, “Ngàn năm mây trắng”, “Nợ nước non”, “Từ Việt Bắc về Hà Nội”... Nhiều tác phẩm khai thác đề tài lịch sử, danh nhân và chiến tranh cách mạng, được dàn dựng và giành giải thưởng tại các liên hoan sân khấu.

PGS.TS, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Ở lĩnh vực văn học, một trong những công trình đáng chú ý của ông là bộ trường thiên tiểu thuyết “Nước non vạn dặm”, gồm 5 tập viết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuất bản từ năm 2022 đến 2025. Hai tác phẩm “Nợ nước non” và “Từ Việt Bắc về Hà Nội” lần lượt được trao giải A của Ban Tuyên giáo Trung ương về sáng tác văn học, nghệ thuật xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, ông còn có hai tập thơ “Trở lại triền sông”, “Nhớ thương ở lại”. Một số bài thơ của ông được phổ nhạc, trong đó có “Tổ quốc”, “Trường Sa”, “Bâng khuâng Trường Sa”, “Miền Trung ơi”...

Với những đóng góp trong quá trình công tác, ông Nguyễn Thế Kỷ được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2021, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2017 cùng nhiều phần thưởng khác.