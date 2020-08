Thư viện di động mang lại niềm vui cho trẻ em trong mùa dịch Covid-19

Dịch Covid-19 bùng phát tại khắp nơi trên thế giới khiến nhiều trẻ em không thể đến trường. Tuy nhiên, nhiều quốc gia đã có những bước đi táo bạo nhằm xóa mù chữ hay đơn giản là mang đến niềm vui đọc sách cho trẻ em trong thời gian giãn cách xã hội.

Tại khu vực xa xôi ở Ethiopia, Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children) đã nghĩ ra một cách mới lạ để mang sách đến cho học sinh khi các em không thể đến trường do dịch Covid-19.

Lạc đà mang sách đến cho trẻ em ở Ethiopia. (Nguồn: Save the children)

Theo đó, đoàn lạc đà hơn 20 con do Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế (Save the Children) tài trợ, nhận nhiệm vụ thồ sách đến với 22 nghìn trẻ em tại 33 ngôi làng ở miền Đông . Mỗi ngôi làng, các tình nguyện viên với lạc đà chở sách dừng lại 2 ngày rưỡi. Mahadiya, 13 tuổi, đã phải nghỉ học từ tháng 3 do đại dịch Covid-19 cho biết: “Em ước mơ khi lớn lên mình sẽ trở thành một kỹ sư. Thậm chí ngay cả bây giờ đang phải nghỉ học em vẫn hy vọng mình thực hiện được ước mơ đó. Trường học đang đóng cửa và em không biết bao giờ mới mở cửa trở lại. Em sợ rằng mình sẽ quên những thứ học được ở trường. Em rất cảm ơn thư viện lạc đà cho em cơ hội tiếp tục được tiếp thu kiến thức”

Cũng giống như Mahadiya hiện hơn 26 triệu trẻ em tại Ethiopia đã không được đến trường kể từ khi nước này áp dụng lệnh phong tỏa. Phần lớn các em sống ở khu vực nông thôn hẻo lánh, nơi không có điện lưới hay Internet. Chia sẻ về ý nghĩa của dự án, bà Ekin Ogutogullari, Giám đốc Tổ chức Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Ethiopia, cho biết, mục tiêu của tổ chức là không để trẻ em, những đối tượng dễ bị tổn thương nhất trong đại dịch lịch sử này, bị bỏ lại phía sau trên mặt trận tri thức. Mặc dù các em không được đến trường do dịch Covid-19, nhưng việc đọc và học thì vẫn cần được duy trì.

Khác với Ethiopia, tại bang Alabama của Mỹ, những cuốn sách được đưa đến các học sinh qua đường hàng không. Các trường công lập tại thành phố Montgomery trở thành nơi đầu tiên trên thế giới sử dụng dịch vụ chuyển phát bằng máy bay không người lái của Google để đưa sách miễn phí đến học sinh trong thời gian thư viện bị đóng cửa vì dịch Covid-19.

Bà Kelly Passek, thủ thư của trường trung học Blacksburg cho biết: “Là một thủ thư của trường, điều cực kỳ quan trọng đối với tôi là việc kết nối với các học sinh của mình. Vì vậy, trong thời gian giãn cách xã hội, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng sử dụng máy bay không người lái để mang sách đến cho học sinh. Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ có sẵn để giúp các em truy cập được vào nguồn tài nguyên sách của chúng tôi”

Theo số liệu từ Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF), trên quy mô toàn cầu, hiện có khoảng 1 tỷ 600 triệu học sinh ở nhiều cấp học khác nhau không được đến trường do dịch Covid-19./.