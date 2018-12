Tiểu thuyết gia Amos Oz qua đời

Theo Guardian, Tổng thống Israel Reuven Rivlin bày tỏ niềm tiếc thương trước sự mất mát và gọi Amos Oz là "Nhà văn vĩ đại" của dân tộc Israel. Nhà sử học chia sẻ: "Ông là người anh hùng của tôi, là một tượng đài văn học, là nguồn sáng của dân tộc Israel và cho những ai theo đuổi sự thật và công lý. Cuộc đời ông là một niềm phước lành. Tác phẩm của ông mãi mãi ở lại với chúng ta".

"Người cha kính yêu của chúng tôi qua đời vì ung thư. Ông đi vào giấc ngủ nghìn thu trong vòng tay của những người luôn yêu thương ông", Fania Oz-Salzberger, con gái cố tác giả, chia sẻ trên Twitter.

Nhà văn Amos Oz (1939-2018). Ảnh: Guardian.

Ông là tác giả của 19 cuốn tiểu thuyết, hàng trăm bài tiểu luận và bài báo về Israel hiện đại, là ứng viên lâu năm cho giải Nobel Văn chương. Các tác phẩm nổi bật của ông gồm có Black Box, In the Land of Israel và A Tale of Love and Darkness. Các tác phẩm của ông, tiểu thuyết lẫn sách phi hư cấu, đều tập trung khắc họa, khám phá cuộc sống kibbutz - Công xã hiện đại kiểu Israel (sinh hoạt, làm việc chung, không tài sản riêng).

Oz tên thật là Amos Klausner, sinh ra ở Jerusalem vào năm 1939, trong gia đình có bố là người Lithuania, mẹ người Ba Lan. Khi ông 12 tuổi, mẹ ông tự vẫn. Hai năm sau, ông bỏ nhà đi sống ở kibbutz, lấy họ theo tiếng Hebrew là Oz. Dù sinh trưởng trong một gia đình không có truyền thống tôn giáo, Oz đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực này. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian vào năm 2016, ông kể bắt đầu học Kinh Tân Ước khi là một thiếu niên: "Ở tuổi 16 tôi nhận ra rằng trừ khi tôi đọc các sách Phúc Âm, còn không thể nào tôi có thể tiếp cận nghệ thuật Phục Hưng, tới âm nhạc của Bach hoặc các tiểu thuyết của Dostoevsky. Vì vậy, trong các buổi tối, khi lũ con trai đi chơi bóng rổ hay tán gái - những lĩnh vực tôi chẳng bao giờ có cơ hội - tôi tìm niềm an ủi ở Chúa trời".

Bìa cuốn "My Michael" được dịch sang tiếng Việt.

Năm 26 tuổi, Oz xuất bản cuốn sách đầu tiên của ông, tuyển tập truyện ngắn Where The Jackals Howl. Năm 1968, ông ra mắt cuốn tiểu thuyết My Michael. Cuốn sách đột phá này đưa tên tuổi Oz lên hàng những văn hào bậc thầy của Israel. Tác phẩm được dịch ra khoảng 45 ngôn ngữ trên thế giới. Năm 2002, tự truyện về tuổi thơ của ông mang tên A Tale of Love and Darkness là một trong những cuốn sách của tác giả Israel bán chạy nhất thế giới. Tác phẩm sau đó được chuyển thể lên màn ảnh vào năm 2015 trong bộ phim có Natalie Portman đóng vai người mẹ của Oz.

Mặc dù Amos Oz chưa từng đoạt giải Nobel, trong suốt sự nghiệp sáng tác, ông nhận nhiều giải thưởng như: Giải Brenner prize, giải Franz Kafka và giải Primo Levi (Italy). Cuốn sách tiếng Anh cuối cùng của ông - Judas - vào vòng chung khảo giải Man Booker International 2017./.