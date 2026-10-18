Viet Soul 3: Kết nối những tâm hồn yêu văn hóa Việt Nam

Nhà hát Bryan Brown đã chật kín chỗ ngồi vào tối qua (17/10) khi đông đảo bà con người Việt và cả những người Australia yêu Việt Nam đến thưởng thức chương trình nghệ thuật Viet Soul 3 với chủ đề "Dấu ấn Phù sa". Đây là chương trình nghệ thuật thường niên do tổ chức phi lợi nhuận Giao lưu văn hóa Việt Nam - Australia (VACEO) tổ chức, nhằm gia tăng sự gắn kết trong cộng đồng và quy tụ bà con người Việt đến để cùng nhau thưởng thức âm nhạc Việt Nam.

Tiết mục" Ru con Nam Bộ" tại chương trình nghệ thuật Linh hồn Việt 3 (Viet Soul 3) diễn ra tại Sydney, Australia

Chị Mỹ Thi - Giám đốc Marketing của VACEO cho biết chương trình có ý nghĩa sâu sắc khi nó làm liên tưởng đến mỗi người Việt đang sinh sống ở nước ngoài như một dòng phù sa, luôn đóng góp cho nơi mình sinh sống nhưng vẫn luôn kết nối và hướng về cội nguồn: "Chủ đề năm nay là 'Dấu ấn Phù sa', ý nghĩa là mỗi con người chúng ta như một dòng phù sa cùng về bồi đắp cho dòng sông. Hiểu về sâu xa, những người gốc Việt ở Australia đến từ nhiều nơi nhưng cùng đem tới những điều rất riêng, rất đặc biệt. Cùng hòa nhập vào trong nền văn hóa Australia nhưng chúng tôi không quên cội nguồn mình là người Việt Nam và luôn hướng về quê hương Việt Nam".

Học sinh trường tiếng Việt biểu diễn tại Viet Soul 3.

22 tiết mục trong chương trình Viet Soul 3 đưa khán giả đến với Đồng bằng sông Cửu Long và văn hóa Nam Bộ bằng các tiết mục biểu diễn nhạc cụ đàn tranh, đàn bầu, sáo, trống... hay các điệu múa, bài hát đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Nam Bộ, trong đó không thể không kể đến "Ru con Nam Bộ", "Vọng Kim Lang", "Dạ cổ Hoài Lang" và các màn trình diễn áo dài…. Chương trình đã khéo léo sử dụng âm nhạc và hình ảnh tạo nên không gian đậm chất Nam Bộ, khiến cho người xem liên tưởng như đang được sống trong miền sông nước Nam Bộ.

Các nghệ sĩ trình diễn tại Viet Soul 3.

Thầy giáo Nguyễn Thế Dương, Giám đốc trường Yêu Tiếng Việt đã rất xúc động khi được xem và thưởng thức chương trình: “Hôm nay là một dịp rất đặc biệt, một ngày rất vui và thực sự rất cảm động. Tôi thấy như đang ở quê nhà, đang ở trên vùng sông nước Nam Bộ và sự kiện làm tôi nhớ quê hương nhiều hơn, nhớ những dòng sông, nhớ đến phù sa.

Chương trình này tên là 'Dấu ấn Phù sa', đúng là tạo dấu ấn. Vun tụ và bồi đắp ở đây chính là bồi đắp văn hóa, bồi đắp ngôn ngữ. Với các bạn học sinh nhỏ tuổi cũng như mọi người xa quê hương thì việc bồi đắp văn hóa, bồi đắp ngôn ngữ rất quan trọng. Hôm nay được tắm, được đắm chìm trong phù sa về văn hóa, âm nhạc, tiếng Việt và điều đó thực sự là gợi cho chúng tôi những hình ảnh về quê hương, đồng thời đem lại các giá trị tốt đẹp và lan tỏa rất lớn ở trong cộng đồng Việt Nam ở Sydney, ở Australia nói chung”.

Trình diễn áo dài tại Viet Soul 3.

Chương trình Viet Soul 3 là dịp để cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ tại Sydney nói riêng và tại Australia nói chung gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường gắn kết với quê hương, đất nước.

Thầy Nguyễn Thế Dương cũng bày tỏ xúc động khi nhìn thấy nhiều bạn nhỏ là học sinh của các trường tiếng Việt, như trường Yêu Tiếng Việt, trường Viet School và trường Tiếng Việt Inner West, đã tham gia một số tiết mục biểu diễn trong chương trình.

“Tôi rất cảm động vì được thấy tiết mục của các bạn nhỏ người Việt ở Australia, các bạn hát bài dân ca, chơi các điệu trống… cho thấy có sự gắn kết rất mạnh mẽ giữa những bạn nhỏ sinh ra ở Australia, lớn lên ở Australia nhưng vẫn có tình cảm, sợi dây gắn bó với Việt Nam. Điều đó làm cho khán giả, không phải riêng tôi mà tất cả mọi người nghe đều rất xúc động, cảm giác nổi da gà bởi vì đó chính là hồn cốt của Việt Nam. Khi mà các bạn nhỏ còn giữ được tiếng Việt, còn giữ được văn hóa Việt Nam thì văn hóa Việt Nam sẽ lan tỏa mãi mãi”, thầy Nguyễn Thế Dương chia sẻ.

Một tiết mục múa trong Viet Soul 3.

Với các gia đình chỉ có bố hoặc mẹ là người Việt thì việc giữ cho con mối liên kết với văn hóa Việt, nói được tiếng Việt là điều rất quan trọng. Từ đó các con hiểu được nguồn cội và luôn cảm nhận được một phần Việt Nam ở trong mình, qua đó giúp các con tự tin và luôn sẵn sàng kết nối với quê hương.

Vì lý do này mà chị Ngọc Tuyết đã không ngần ngại lái xe quãng đường khoảng 80km để đưa hai con từ Central Coast đến Sydney nhận giải thưởng và xem chương trình nghệ thuật Viet Soul 3: “Tôi muốn đưa các con lên đây để tìm hiểu về cội nguồn, vì con có một nửa là dòng máu người Việt. Tôi muốn con tìm hiểu để sau này về Việt Nam, con cũng dễ du nhập với nền văn hóa của Việt Nam mình. Cả hai con đều học tiếng Việt, cần phải biết tiếng Việt vì khi về Việt Nam sẽ phải tự mình tự lập để nói chuyện với người Việt Nam ở bất cứ nơi đâu, với gia đình, bà con hay cô dì chú bác thì tự nói, chứ không phải lúc nào cũng có người hỗ trợ để mọi người hiểu bé”.

Thầy Nguyễn Thế Dương, Giám đốc trường Yêu Tiếng Việt tại Australia

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney mong muốn sẽ có nhiều hơn nữa sự kiện như Viet Soul 3 để duy trì sự kết nối trong cộng đồng và lan tỏa giá trị của văn hóa Việt: “Với Nghị quyết 23 mới được ban hành, nối tiếp tinh thần của Nghị quyết 36, tôi đánh giá rất cao và nghĩ rằng hoạt động như thế này thực sự có thể hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con trong cộng đồng gắn kết và duy trì được ngôn ngữ, văn hóa, bản sắc, qua đó thể hiện hồn Việt ở Sydney, hồn Việt ở Australia và hồn Việt nói chung ở nước ngoài.

Như tinh thần của Nghị quyết là làm sao hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con kết nối, giao lưu, đoàn kết và hướng về quê hương, đất nước thì đây là một trong những cách có thể gắn kết bà con trong cộng đồng và hướng bà con, cộng đồng về quê hương, đất nước".

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng.

"Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney luôn luôn phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức như VACEO hoạt động và cũng giúp kêu gọi gắn kết, tài trợ để tổ chức sự kiện như thế này. Tôi cũng thực sự hy vọng sự kiện như vậy sẽ được tổ chức nhiều hơn, không chỉ ở Sydney mà còn ở các thành phố khác của Australia, làm sao cho bà con cộng đồng Việt Nam tại Australia gắn kết hơn, hướng về quê hương đất nước nhiều hơn, duy trì được ngôn ngữ, bản sắc, văn hóa và qua đó duy trì được hồn Việt tại Australia”, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm.