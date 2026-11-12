Vĩnh Long tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo kế hoạch của tỉnh Vĩnh Long, các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 nhằm tôn vinh, giới thiệu và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc văn hóa các dân tộc, di sản văn hóa và nghệ thuật dân gian; qua đó khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển bền vững.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng là chương trình “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản”, diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/11 tại đường Trần Văn Bảy và đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu. Tại đây, người dân và du khách sẽ được tìm hiểu, trải nghiệm những giá trị văn hóa đặc trưng của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn tỉnh thông qua hình ảnh, tư liệu, trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống, sản phẩm văn hóa và các hoạt động trình diễn nghệ thuật dân gian.

Công trình khán đài đua ghe Ngo kết hợp kè chống sạt lở bờ sông Láng Thé tọa lạc tại xã Bình Phú vừa mới xây dựng xong

Bên cạnh đó, từ ngày 1 - 18/11, các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, nghề truyền thống và các nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng, lồng ghép trong phần hội của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Trong đó, tập trung tại 12 điểm tổ chức Ngày hội cấp tỉnh và các điểm dự kiến đón lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự.

Sự kiện điểm nhấn là hội đua ghe Ngo truyền thống của đồng bào Khmer sẽ được tổ chức tại sông Láng Thé, xã Bình Phú diễn ra từ ngày 21 - 22/11. Có 3 nội dung thi đấu gồm 1.200m, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp.

Toàn cảnh buổi họp báo

Các xã, phường cũng được khuyến khích lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện hoặc không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá; đồng thời duy trì, phát huy những mô hình văn hóa hiệu quả sau khi các hoạt động kết thúc.

Thông qua chuỗi hoạt động này, tỉnh Vĩnh Long hướng đến tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng dân cư; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong bảo tồn, gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc.