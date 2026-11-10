Vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu”: Điểm nhấn Ngày Văn hóa Việt Nam tại Cần Thơ

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam, vở cải lương “Tiếng hò sông Hậu” không chỉ làm người mộ điệu đắm mình trong một cuộc hành trình cảm xúc mãnh liệt, từ xót xa, phẫn uất đến vỡ òa thăng hoa, mà còn gợi nhớ về thời huy hoàng của bộ môn nghệ thuật truyền thống.

“Tiếng hò sông Hậu” là kịch bản cải lương nổi tiếng của cố soạn giả Điêu Huyền, người con của quê hương Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ (nay là xã Nhơn Nghĩa, TP Cần Thơ). Bối cảnh vở diễn là con sông Hậu với những câu hò mênh mang sóng nước, cùng các địa danh được nhắc đến như Sóc Trăng, Bình Thủy, Cờ Đỏ, Cần Thơ,… Khi câu hò Sông Hậu vang lên trong vở diễn, những nhân vật kinh điển bước ra chắc chắn sẽ khiến nhiều khán giả bồi hồi xúc động.

“Tiếng hò sông Hậu” là kịch bản cải lương nổi tiếng của cố soạn giả Điêu Huyền - người con của quê hương làng Nhơn Ái, Phong Điền, Cần Thơ.

Vở “Tiếng hò sông Hậu” được Đoàn cải lương Sài Gòn 2 dựng vào thập niên 1980, lần này tái hiện lại trên sân khấu Trung tâm Văn hóa nghệ thuật TP Cần Thơ với đạo diễn TS. NSND Lê Nguyên Đạt và dàn nghệ sĩ trẻ đoàn Nghệ thuật, cải lương Tây Đô như: Phương Anh, Lê Duy, Hồng Thủy, Hồng Giang, Xuân Pháp, Hải Linh, Châu Ngân, Châu Sang, Châu Thoại Mỹ, Bình Trọng… đặc biệt, có sự tham gia biểu diễn của NSND Quế Trân (vai Lài), NSƯT Lê Tứ (vai Thừa).

Càng gần ngày biểu diễn, không khí tập luyện càng khẩn trương. Từ lời ca, tiếng hát, cử chỉ, điệu bộ nhân vật đều được các nghệ sĩ chăm chút. Là một trong những nghệ sĩ tham gia vở diễn, nghệ sĩ Lê Duy, đoàn Nghệ thuật cải lương Tây Đô chia sẻ, “Tiếng hò sông Hậu” mãi là niềm tự hào của nghệ thuật cải lương Nam Bộ. Một tác phẩm mà dù ở thời đại nào, khi tiếng đờn kìm, đờn cò cất lên cùng câu vọng cổ, người nghệ sĩ hay giới mộ điệu vẫn thấy tim mình rung lên những nhịp đập thổn thức.

Các nghệ sĩ diễn báo cáo vào cuối tháng 9/2026.

“Sắp tới đoàn sẽ công diễn vở cải lương ‘Tiếng hò sông Hậu’ kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, đây là niềm hạnh phúc kèm theo nhiều cảm xúc khó tả. Ngày trước, tôi chỉ diễn trích đoạn trong vai kép là vai Chơn, hiện thì đoàn giao cho tôi vai Hội đồng Dư. Khi nhận vai này cảm thấy lo vì tôi còn trẻ mà vai Hội đồng Dư lại quá kinh điển. Tôi đã về nhà học hỏi, tìm hiểu thêm, trau dồi thêm, nghiên cứu từng lời văn, lời ca, lời thoại và các anh chị em chỉ dẫn thêm để thể hiện tròn vai”, nghệ sĩ Lê Duy chia sẻ.

“Tiếng hò sông Hậu” là nỗi lòng của những người nông dân chịu cảnh “một cổ hai tròng” khi vừa bị thực dân Pháp đô hộ, vừa bị địa chủ chà đạp, bóc lột. Hình ảnh địa chủ trong vở diễn được xây dựng qua những nhân vật như Hội đồng Dư, cô Ba Phượng, Cặp rằng Lựu, Hương quản Lê,… Còn những tá điền đôn hậu, hiền lành, bị chèn ép có thím Tư Hậu, Lài, Chơn, Thừa, chú Ba Thạch Sênh,…

Trước đó, vào tuần cuối tháng 9/2026, đoàn Nghệ thuật cải lương Tây Đô đã diễn báo cáo vở “Tiếng hò sông Hậu”, mang đến cho người xem nhiều cảm xúc, nhất là những em học sinh - thế hệ kế thừa việc bảo tồn, lan tỏa giá trị của bộ môn nghệ thuật này.

Từ lời ca, tiếng hát, cử chỉ, điệu bộ nhân vật đều được các nghệ sĩ chăm chút.

Em Nguyễn Minh Khang, học sinh trường THPT Châu Văn Liêm, TP Cần Thơ bày tỏ: “Nhà em là gia đình yêu môn nghệ thuật này rất là lâu, nên em cũng biết được kha khá, và em cũng nghiêng về bộ môn cải lương. Qua vở diễn, em nghĩ sẽ mang đến cho mọi người thông điệp quan trọng về việc giữ gìn sân khấu cải lương”.

Sau đêm diễn báo cáo đó, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ hoàn thiện, chỉn chu tác phẩm để tổ chức biểu diễn phục vụ công chúng. Theo ông Diệp Tính, quản lý đoàn cải lương Tây Đô, vở “Tiếng hò sông Hậu” sẽ có 2 suất diễn, lúc 19 giờ ngày 15/11 và 19 giờ ngày 24/11, tại Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật TP Cần Thơ (khu Bãi Cát, phường Cái Khế). Ngoài kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam, lần công diễn này càng thêm có ý nghĩa khi đúng vào dịp tưởng nhớ 43 năm ngày mất của soạn giả Điêu Huyền (12/11/1983 - 12/11/2026).

“Tiếng hò sông Hậu” sẽ có 2 suất diễn, lúc 19 giờ ngày 15/11 và 19 giờ ngày 24/11, tại Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa, nghệ thuật TP Cần Thơ (khu Bãi Cát, phường Cái Khế).

NSND Quế Trân (vai Lài) bày tỏ cô chưa bao giờ đóng “Tiếng hò sông Hậu” trước đó nên rất vui vì có thêm vai diễn mới, cũng như lần đầu hợp tác với đoàn Nghệ thuật cải lương Tây Đô trọn vở cải lương để phục vụ bà con trong dịp đặc biệt: “Những vai trong vở thì tôi thấy vai nào cũng hay, vai nào cũng có đất diễn riêng mà ngày xưa cũng làm nên tên tuổi của nhiều nghệ sĩ cha chú. Trong đợt hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam thực hiện được 2 suất diễn cho vở ‘Tiếng hò sông Hậu’. Tôi cảm thấy rất là mừng, đây là một sự tạo điều kiện rất lớn của các cấp lãnh đạo TP Cần Thơ dành cho đoàn, vì cải lương vẫn luôn là món ăn tinh thần về văn hóa, nghệ thuật cho bà con ĐBSCL. Khán giả còn yêu cải lương đến như này thì việc tạo điều kiện như vậy hết sức ý nghĩa, xứng đáng”.

Dù ra đời mấy chục năm, tái hiện những tình tiết trong quá khứ, nhưng “Tiếng hò sông Hậu” chưa bao giờ lỗi thời. Việc vở diễn liên tục được các nhà hát lớn, đoàn nghệ thuật tái dựng với những thử nghiệm mới mang hơi thở thời đại là minh chứng rõ ràng nhất. Hiện, các nghệ sĩ TP Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh đã, đang hoàn thiện khâu cuối cùng trước khi công diễn. Với sự nhiệt huyết và lòng yêu nghề của các nghệ sĩ, “Tiếng hò sông Hậu” sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa ấn tượng thu hút người dân địa phương và du khách đến thưởng thức trong Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tới.