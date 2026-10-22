Vở chèo “Đạo học” gây xúc động khi tái hiện hình ảnh người thầy mẫu mực Chu Văn An

Ngôn ngữ chèo đằm thắm, sâu sắc

Viết và dựng sân khấu về danh nhân lịch sử chưa bao giờ dễ dàng đối với nghệ thuật truyền thống. Để tác phẩm về đề tài lịch sử chạm tới trái tim khán giả lại càng khó. Nhưng đêm công diễn vở chèo “Đạo học” tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026, rạp Đại Nam không còn một chỗ trống. Khán giả say sưa dõi theo từng cảnh trên sân khấu và vỗ tay không ngớt. Những hình ảnh đó cho thấy vở chèo đã thực sự chạm vào lòng người.

Đêm công diễn vở chèo "Đạo học" của Nhà hát Chèo Hà Nội tham dự Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2026.

Vở chèo “Đạo học” của Nhà hát Chèo Hà Nội, kịch bản Bùi Vũ Minh, đạo diễn Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thúy Mùi đã thoát khỏi lối mòn và mang đến một điểm nhấn nghệ thuật tại Liên hoan Sân khấu Hà Nội mở rộng 2026. Vở diễn đã tập trung làm nổi bật hành trình của một người thầy dành cả cuộc đời cho việc truyền bá tri thức, gìn giữ đạo lý và xây dựng nhân cách con người.

Người xem say sưa dõi theo từng cảnh trên sân khấu và vỗ tay nồng nhiệt.

Tác phẩm tái hiện hình tượng danh nhân Chu Văn An, người thầy mẫu mực của dân tộc, nổi tiếng bởi tài năng, đức độ, khí tiết thanh cao và những đóng góp lớn lao đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà. Giữa không gian sân khấu được thiết kế vừa mang tính ước lệ vừa giàu mỹ cảm, ngôn ngữ chèo truyền thống đã phát huy trọn vẹn thế mạnh đằm thắm, trữ tình nhưng sâu sắc.

Một cảnh trong vở chèo "Đạo học".

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Thu Huyền, giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, tác phẩm tạo nên một không gian thẩm mỹ trọn vẹn nhờ sự kết hợp ăn ý giữa tư duy âm nhạc của nhạc sĩ Hùng Cường và phần biên tập làn điệu tinh tế từ nghệ sĩ Tất Trọng.

Âm nhạc trong “Đạo học” góp phần thể hiện tiếng lòng giằng xé trực diện của nhân vật. Mỗi câu hát, nhịp trống khi đằm xuống trong nỗi xót xa trước biến động thế sự, lúc lại vút lên kiêu hãnh, tôn vinh khí tiết thanh cao của nhà nho.

Sức sống chân thật và chiều sâu tư tưởng của tác phẩm được hoàn thiện nhờ sự thăng hoa từ dàn diễn viên. Vào vai Chu Văn An, nghệ sĩ Tiến Đạt khắc họa trọn vẹn vóc dáng một người thầy mẫu mực: khí tiết, uy nghiêm, thâm trầm nhưng chan chứa tình yêu thương cùng sự nghiêm khắc thấu đáo.

Ở chiều ngược lại, nghệ sĩ Quang Dương, nghệ sĩ Quốc Vượng đã lột tả sắc nét vai vua Minh Tông và vua Dụ Tông. Cùng với đó, sự nhập vai sắc sảo của các nghệ sĩ Thúy Nga, Diệu Linh, Quang Trường, NSƯT Ngọc Phú cùng tập thể Nhà hát đã hoàn chỉnh bức tranh nhân vật đa chiều.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội.

Chia sẻ về vở chèo “Đạo học”, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội khẳng định: “Là đơn vị nghệ thuật của Thủ đô, chúng tôi xác định việc gìn giữ, phát huy và lan tỏa những giá trị văn hóa, hình ảnh con người Hà Nội là trách nhiệm hàng đầu. Vở chèo “Đạo học” không chỉ đại diện cho chất lượng chuyên môn của Nhà hát mà còn thể hiện đạo lý tôn sư trọng đạo, tôn vinh tri thức của dân tộc”.

Lan tỏa tinh thần trọng học, trọng đạo

Từ khi còn trẻ, Chu Văn An đã nổi tiếng là người học rộng, tài cao, có phẩm hạnh. Thay vì tìm kiếm công danh, ông mở trường dạy học, truyền dạy chữ nghĩa và đạo làm người cho học trò. Từ một lớp học nơi làng quê, tiếng thơm về tài năng và đức độ của người thầy dần lan xa. Ông không chỉ đào tạo những học trò bình thường mà nhiều người sau này trở thành nhân tài, giữ những trọng trách trong triều đình.

Vở diễn đã tập trung làm nổi bật hành trình của một người thầy dành cả cuộc đời cho việc truyền bá tri thức, gìn giữ đạo lý và xây dựng nhân cách con người.

Tài năng của Chu Văn An đưa ông từ trường làng đến chốn cung đình, nơi ông đảm nhận trọng trách dạy dỗ các bậc vua, quan từ khi còn trẻ. Nhưng trong quan niệm của Chu Văn An, học vấn không phải con đường để đạt đến quyền lực hay địa vị. Tri thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với đạo đức, trách nhiệm và lòng trung chính. Vì vậy, điều ông muốn truyền lại cho học trò không chỉ là chữ nghĩa mà còn là cách làm người, cách ứng xử với dân, với nước và với chính lương tâm của mình.

Sự ngay thẳng chốn quan trường nhiều lần đẩy Chu Văn An vào thế cô độc. Nỗi lòng trăn trở của người thầy không phải lúc nào cũng tìm được sự thấu cảm. Thế nhưng, qua dâu bể thời cuộc, khí tiết thanh cao của người thầy càng thêm sáng. Những hạt giống tri thức và nhân cách mà ông kiên trì gieo xuống đã âm thầm bám rễ, nảy mầm. Học trò của ông, những người dân kính trọng ông và các thế hệ sau vẫn tiếp tục gìn giữ, lan tỏa tinh thần trọng học, trọng đạo và đề cao nhân cách.

Tâp thể diễn viên Nhà hát Chèo Hà Nội tham gia vở diễn "Đạo học".

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật chèo truyền thống, hình tượng nhân vật có chiều sâu, Nhà hát Chèo Hà Nội đã mang đến một tiếng nói nghệ thuật về truyền thống tôn sư trọng đạo, trọng hiền tài và đề cao nhân cách trong đời sống hôm nay.