Sáng 20/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình tổng kết Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ IV - năm 2026.

Tại giải thưởng năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có 2 tác phẩm được vinh danh ở loại hình phát thanh, gồm 1 giải Nhất và 1 giải Ba.

Đại diện nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam (thứ 2 từ phải sang) nhận giải Nhất tại lễ trao giải.

Giải Nhất được trao cho loạt 5 kỳ “Điểm tựa Quốc gia” của Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc, Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhóm tác giả thực hiện gồm Minh Tâm, Việt Anh, Đình Châu, Ngọc Hà, Phạm Thị Linh, Thanh Huyền và Thu Hà.

Loạt bài gồm 5 kỳ: “Bản thiết kế vĩ đại”, “Hòa nhập, không hòa tan”, “Văn hóa soi đường cho phát triển”, “Khát vọng 2045” và “Văn hóa - Điểm tựa Quốc gia”. Xuyên suốt các kỳ là những vấn đề về vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước, từ gìn giữ bản sắc, hội nhập đến khát vọng phát triển trong tương lai.

Các tác giả đoạt giải Nhì.

Cũng ở loại hình phát thanh, loạt 3 kỳ “Đánh thức kho tài nguyên văn hóa trong kỷ nguyên số” của Ban VOV Giao thông Quốc gia giành giải Ba. Tác phẩm do nhóm tác giả Phạm Tuấn Linh, Dương Thị Bảo Ngọc, Hoàng Hải Anh và Nguyễn Mai Lan thực hiện.

Ba kỳ của loạt bài gồm “Di sản và bài toán sinh kế cộng đồng”, “Ai đang nắm chìa khóa ‘kho tài nguyên’ mang tên văn hóa?” và “Công nghiệp văn hóa và giấc mơ 7% GDP”. Từ câu chuyện di sản, sinh kế đến công nghiệp văn hóa, loạt bài đặt ra những vấn đề về khai thác nguồn lực văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số.

Năm 2026, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” nhận được 1.555 tác phẩm dự thi, con số cao nhất kể từ khi giải được tổ chức. Qua các vòng chấm, Hội đồng Giám khảo lựa chọn 55 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 5 giải Nhất, 9 giải Nhì, 16 giải Ba và 25 giải Khuyến khích.

Trong số các tác phẩm đoạt giải, báo in có 14 tác phẩm, báo điện tử 12 tác phẩm, phát thanh 11 tác phẩm, truyền hình 11 tác phẩm và ảnh báo chí 7 tác phẩm. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 3 giải Tập thể đồng hạng cho Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội nhân dân và Báo Văn hóa.

Các tác giả đoạt giải Ba.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các tác phẩm tham dự năm nay không chỉ đa dạng về đề tài mà còn có sự chuyển biến trong cách tiếp cận. Nhiều bài viết, loạt phóng sự không dừng ở việc phản ánh hoạt động văn hóa hay giới thiệu thành tựu, mà đi sâu phân tích những vấn đề về thể chế, chính sách, nguồn lực và những điểm nghẽn trong quá trình phát triển văn hóa.

Các chủ đề như công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, bảo tồn di sản, chuyển đổi số, quyền tác giả, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và xây dựng hệ giá trị con người Việt Nam được nhiều cơ quan báo chí quan tâm khai thác.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức còn trao Giải thưởng “Cảm hứng Việt”, tôn vinh những sản phẩm nghệ thuật, chiến dịch truyền thông và cá nhân có sức lan tỏa trong cộng đồng. Giải Nhất thuộc về chương trình “Tổ quốc trong tim 2026” và “Cùng Việt Nam tiến bước” của Báo Nhân Dân.

Chương trình tổng kết được tổ chức trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong việc phản ánh đời sống, phát hiện những vấn đề đặt ra và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam.