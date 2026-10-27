VOV Sonata - FM89 nuôi dưỡng tâm hồn, lan tỏa những giai điệu đẹp

Âm nhạc đồng hành trong nhịp sống đô thị

Giữa nhịp làm việc thường ngày, âm nhạc dường như tạo nên một khoảng lặng, giúp con người tạm gác những áp lực để tìm lại sự thư thái trong tâm hồn. Với Lê Hoàng, một nhân viên làm việc trong lĩnh vực pháp lý tại phường Chợ Lớn, TP.HCM, việc tình cờ tìm thấy kênh âm nhạc chuyên biệt này đã mang đến một trải nghiệm vượt ngoài mong đợi.

"Ban đầu, tôi hơi e ngại vì nghĩ nhạc cổ điển sẽ khó nghe. Tuy nhiên, khi trải nghiệm VOV Sonata, tôi lại cảm thấy rất dễ chịu. Công việc thường xuyên phải xử lý giấy tờ khiến tôi đôi lúc căng thẳng, nên việc nghe nhạc giúp đầu óc thư thái hơn, thậm chí mang lại hiệu quả vượt ngoài mong đợi", Lê Hoàng chia sẻ.

Giao diện trang web của VOV Sonata - FM89. Ảnh: Kiều Anh

Không chỉ nghe nhạc trong giờ nghỉ, Hoàng còn tận dụng khả năng phát sóng liên tục 24 giờ mỗi ngày của Sonata để lựa chọn thời điểm phù hợp với lịch làm việc thất thường. Buổi sáng, âm nhạc giúp anh tỉnh táo; những buổi tối cần đọc tài liệu, các giai điệu không lời cũng góp phần tạo không gian tập trung. Với Hoàng, trải nghiệm ấy cho thấy nhạc cổ điển không nhất thiết phải gắn với phòng hòa nhạc hay đòi hỏi người nghe có kiến thức chuyên sâu. Đôi khi, chỉ cần một giai điệu phù hợp xuất hiện đúng lúc cũng đủ để người nghe tìm thấy sự đồng điệu.

Không riêng Hoàng, với những người thường xuyên di chuyển trên đường phố, âm nhạc cũng có thể trở thành khoảng nghỉ cần thiết giữa nhịp sống bận rộn. Tài xế xe công nghệ Xuân Đào, ngụ phường Sài Gòn dành nhiều giờ mỗi ngày trên đường. Sau những giờ lái xe căng thẳng, một bản nhạc nhẹ nhàng giúp anh giải tỏa mệt mỏi.

"Khi lái xe nhiều tiếng đồng hồ, đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi đường sá đông đúc. Những lúc nghỉ giữa các chuyến xe, được nghe một bản nhạc nhẹ nhàng cũng giúp tôi thư giãn, đầu óc thoải mái hơn rất nhiều", Xuân Đào nói.

Xuân Đào cho biết trước đây anh ít khi nghe những thể loại nhạc như giao hưởng, thính phòng. Gần đây, khi tình cờ tìm thấy Sonata trên radio trong một lần nghỉ trưa, anh mới bắt đầu khám phá và cảm thấy hứng thú với dòng nhạc này. Giữa nhịp sống đô thị hối hả và nhiều áp lực, âm nhạc trở thành khoảng lặng quý giá, giúp mỗi người tạm gác lại những bộn bề thường nhật, tìm thấy sự thư thái và bình yên theo cách riêng của mình.

Chỉ với một chiếc đài, thính giả có thể nghe VOV Sonata - FM89 ở bất cứ đâu và vào bất cứ khung giờ nào. Ảnh: Kiều Anh

Từ những giai điệu đẹp đến nhu cầu kết nối người nghe

Nếu khả năng phát sóng liên tục giúp thính giả chủ động lựa chọn thời điểm nghe nhạc, thì việc xây dựng nội dung phù hợp với thói quen sinh hoạt cũng là yếu tố quan trọng để giữ chân công chúng.

Với Ngọc Hân ở phường Xuân Hòa, TP.HCM - một người yêu thích nhạc jazz, sự xuất hiện của một kênh phát thanh chuyên về nhạc cổ điển mang đến trải nghiệm thưởng thức mới mẻ. Tuy nhiên, chị mong muốn lịch phát sóng các chương trình có thể linh hoạt hơn để người nghe không bỏ lỡ những nội dung yêu thích vì bận công việc.

"Tôi mong muốn kênh có thể linh hoạt hơn về thời gian phát sóng các chương trình, thay vì cố định một khung giờ mỗi ngày như lịch phát sóng hiện nay trên website. Chẳng hạn, tôi rất muốn nghe chương trình Giai điệu huyền thoại, nhưng khung giờ từ 9h đến 12h, đúng vào thời gian tôi phải làm việc nên không thể theo dõi được. Nếu có thể, kênh nên điều chỉnh lịch phát sóng theo ngày chẵn, ngày lẻ trong tuần hoặc luân phiên lịch phát sóng giữa các tuần. Như vậy, thính giả sẽ thuận tiện hơn trong việc sắp xếp thời gian và có cơ hội thưởng thức đầy đủ các chương trình của kênh", Ngọc Hân cho hay.

VOV Sonata - FM89 giúp nhiều người tìm thấy khoảng lặng bình yên sau những giờ làm việc căng thẳng. Ảnh: Kiều Anh

Bên cạnh lịch phát sóng, cách giới thiệu tác phẩm cũng là điều được người nghe quan tâm. Theo anh Lê Hoàng, ngụ phường Chợ Lớn, một trong những cách giúp nhạc cổ điển trở nên gần gũi hơn là kể những câu chuyện về tác giả, hoàn cảnh sáng tác và ý nghĩa của từng tác phẩm. Anh cũng gợi ý giới thiệu những bản nhạc quen thuộc từng xuất hiện trong phim ảnh, quảng cáo để thu hút người trẻ, đồng thời đăng tải các đoạn nhạc ngắn trên mạng xã hội. Hoàng mong muốn có thêm nền tảng cho phép thính giả xem tên tác phẩm đang phát, nghe lại và lưu những bản nhạc yêu thích.

Để Sonata đến gần hơn với công chúng

Từ trải nghiệm thực tế của người nghe, việc đưa nhạc cổ điển đến gần công chúng không chỉ phụ thuộc vào chất lượng chương trình mà còn cần một chiến lược tiếp cận phù hợp, đặc biệt với khán giả trẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng việc xây dựng một kênh chuyên biệt về giao hưởng, thính phòng là cần thiết. Tuy nhiên, theo anh, điều quan trọng hơn là quảng bá để công chúng biết đến kênh và hình thành thói quen thưởng thức.

"Việc xây dựng kênh là rất cần thiết, nhưng điều cần thiết hơn nữa là quảng bá, truyền thông để kênh tiếp cận được với đối tượng khán giả yêu thích âm nhạc, đặc biệt là khán giả trẻ và trẻ em. Thực tế, nhạc giao hưởng và thính phòng rất tốt cho sự phát triển trí não của trẻ, đồng thời góp phần định hình gu văn hóa, gu thẩm mỹ, giúp các em nhận biết thế nào là một giai điệu đẹp, hiểu hơn về lịch sử âm nhạc thế giới và có cái nhìn, cảm nhận sâu rộng hơn về âm nhạc", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ảnh: FBNV

Theo nhạc sĩ, đưa nhạc giao hưởng, thính phòng vào môi trường giáo dục cũng là một hướng tiếp cận đáng quan tâm. Khi được làm quen với âm nhạc từ sớm và có cơ hội lắng nghe thường xuyên, trẻ em có thể từng bước mở rộng khả năng cảm thụ, khám phá những giá trị nghệ thuật bên cạnh các thể loại âm nhạc quen thuộc.

Ở góc độ giáo dục âm nhạc, chị Bình Nguyên, một giáo viên dạy nhạc tại TP.HCM, cho rằng âm nhạc cổ điển hiện chưa phải là thể loại thịnh hành tại Việt Nam, một phần bởi nhiều người vẫn nghĩ dòng nhạc này chỉ dành cho giới chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc thưởng thức nhạc cổ điển không quá phức tạp hay đòi hỏi kiến thức chuyên sâu. Người nghe hoàn toàn có thể tiếp cận âm nhạc một cách tự nhiên, thông qua cảm xúc và trí tưởng tượng của chính mình.

"Cũng giống như khi các bạn đọc một quyển sách, điều thú vị là từ những dòng chữ, chúng ta có thể liên tưởng đến những hình ảnh. Với âm nhạc không lời, chúng ta lại thông qua âm thanh để khám phá chiều sâu cảm xúc. Vì vậy, nếu thường xuyên nghe nhạc cổ điển, bạn có thể hiểu rõ hơn về tâm hồn, cảm xúc của chính mình, đồng thời phát triển trí tưởng tượng phong phú hơn", Bình Nguyên nói.

VOV Sonata - FM89. Ảnh chụp màn hình

Với VOV Sonata - FM89, hành trình đưa âm nhạc giao hưởng, thính phòng đến gần hơn với công chúng không chỉ nằm ở việc duy trì những giai điệu chất lượng trên sóng phát thanh mà còn là hành trình nuôi dưỡng cảm xúc, mở rộng khả năng thưởng thức và tạo thêm cơ hội để những giá trị âm nhạc đẹp đẽ được lan tỏa trong đời sống đô thị.