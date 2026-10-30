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Xa khơi
Thứ Sáu, 07:00, 30/10/2026

Xa khơi

VOV.VN - Khắc họa tình yêu quê hương đất nước thiết tha cùng nỗi nhớ hai miền Nam Bắc da diết khôn nguôi, bài hát "Xa khơi" của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ do NSƯT Tân Nhân thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam

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VOV (Đây là bài hát thuộc bản quyền của Đài TNVN, cấm sao lưu dưới mọi hình thức)
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