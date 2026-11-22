Tại hội thảo, các nhà quản lý, chuyên gia, đạo diễn, nhà sản xuất trong nước và quốc tế tập trung thảo luận các giải pháp xây dựng hệ sinh thái điện ảnh, phát huy tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng và tăng cường liên kết giữa các địa phương.

Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, việc thu hút các đoàn làm phim còn phụ thuộc vào môi trường sản xuất, từ thủ tục hành chính, thông tin bối cảnh, dịch vụ hậu cần đến chính sách hỗ trợ và nguồn nhân lực. Các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về thu hút đoàn làm phim, đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp và kết nối bối cảnh liên vùng để đáp ứng nhu cầu của các dự án điện ảnh.

Theo TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, để phát huy vai trò của điện ảnh trong quảng bá du lịch, thu hút đầu tư và phát triển các ngành dịch vụ, các địa phương cần chuyển từ quảng bá tiềm năng sang hỗ trợ những nhu cầu cụ thể của nhà sản xuất. Trong đó, việc xác định rõ trách nhiệm, đầu mối phối hợp và cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời có ý nghĩa quan trọng.

Hội thảo “Xây dựng hệ sinh thái điện ảnh Hải Phòng - Kết nối vùng, hướng tới quốc tế”.

"Đoàn làm phim cần có một đầu mối tiếp nhận đề nghị, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Bên cạnh đó, người phụ trách địa điểm cần được cung cấp đầy đủ thông tin về số lượng thành viên đoàn phim, các thiết bị sử dụng cũng như mức độ ảnh hưởng của hoạt động quay phim đến giao thông, sinh hoạt của người dân và công tác bảo vệ di tích.

Nếu những điều kiện này được trao đổi và làm rõ ngay từ đầu, đoàn làm phim sẽ chủ động tính toán chi phí phù hợp, còn địa phương cũng có thể chuẩn bị các phương án cần thiết để bảo vệ những giá trị văn hóa, lịch sử mà chính bộ phim đang tìm đến", TS Ngô Phương Lan cho biết.

Một trong những nội dung đáng chú ý của hội thảo là việc thành phố Hải Phòng chính thức công bố “Tuyên bố Hải Phòng” với 5 nhóm cam kết hỗ trợ hoạt động sản xuất phim, tương ứng với 5 tiêu chí của bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI). Trong đó, thành phố Hải Phòng nghiên cứu áp dụng miễn 100% phí tham quan, hỗ trợ ghi hình tại các di tích, danh lam thắng cảnh thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời kết nối với các doanh nghiệp để hỗ trợ giảm từ 20-30% chi phí lưu trú, vận tải cho các đoàn làm phim.

Hải Phòng cũng xây dựng ngân hàng bối cảnh quay phim trên nền tảng PAI, số hóa, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu vào hệ thống Hải Phòng Smart; bố trí cán bộ chuyên trách trực tiếp phối hợp, hỗ trợ các đoàn làm phim tại hiện trường khi có yêu cầu. Về thủ tục pháp lý, hạ tầng và nguồn nhân lực, Hải Phòng cam kết cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh; phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tổ chức đào tạo ngắn hạn, phát triển đội ngũ nhân lực phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất phim.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, để xây dựng hệ sinh thái điện ảnh đồng bộ, bên cạnh cải thiện môi trường sản xuất phim, Hải Phòng cần tăng cường liên kết với các địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn làm phim triển khai những dự án có bối cảnh trải rộng trên nhiều tỉnh, thành phố.

"Hải Phòng không thể thực hiện việc này một mình mà cần liên kết với các địa phương để xây dựng ngân hàng bối cảnh và các tuyến quay phim liên vùng. Qua đó, các địa phương có thể phối hợp, hỗ trợ đoàn làm phim trong quá trình thực hiện thủ tục, chẳng hạn đoàn phim có thể hoàn tất thủ tục tại Hải Phòng nhưng tổ chức quay tại địa phương khác và ngược lại. Đây cũng là hướng đi cần thiết để nâng cao thương hiệu điện ảnh quốc gia, tăng cường năng lực cạnh tranh của điện ảnh Việt Nam với Philippines, Thái Lan và các quốc gia khác trong khu vực", ông Đào Trọng Đức cho biết.

Hải Phòng và Hà Nội là hai địa phương dẫn đầu Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) năm 2026.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam cũng công bố kết quả Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (PAI) năm 2026 và trao Cúp vinh danh 10 địa phương có kết quả nổi bật; trong đó, Hải Phòng và Hà Nội là hai địa phương đạt hạng Vàng. Dịp này, nền tảng dữ liệu và hỗ trợ đoàn làm phim quốc gia paivietnam.vn chính thức ra mắt, với dữ liệu của 34 tỉnh, thành phố, hơn 1.000 bối cảnh quay phim và khả năng tra cứu bằng 6 ngôn ngữ.