Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn, trên đèo Hải Vân là 2 công trình quân sự tiêu biểu thuộc hệ thống phòng thủ ven biển Đà Nẵng dưới triều Nguyễn, được xây dựng và hoàn thiện trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, nhằm kiểm soát tuyến đường thiên lý Bắc – Nam và bảo vệ cửa ngõ phía Bắc vịnh Đà Nẵng. Với vị trí chiến lược, 2 công trình này giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ liên hoàn của triều Nguyễn, góp phần bảo vệ kinh đô Huế và vùng duyên hải miền Trung.

Hiện trạng di tích góc phía Tây trạm Nam Chơn trên đèo Hải Vân được phát lộ.

Trong cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858–1860), khu vực này đã diễn ra những trận giao tranh quyết liệt giữa quân triều Nguyễn và quân xâm lược, gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ Đà Nẵng của quân và dân ta.

Trước đó, cuối tháng 5/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai quật khảo cổ khẩn cấp đối với Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn. Hai địa điểm đã được tổ chức khai quật khảo cổ với tổng diện tích 600 m², gồm 300 m² tại Trạm Nam Chơn và 300 m² tại Đồn Chơn Sảng. Qua khai quật, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ có giá trị.

Bậc thang đá cạnh Tây – Nam của đồn Chơn Sảng trên đèo Hải Vân.

Việc Đồn Chơn Sảng và Trạm Nam Chơn được xếp hạng di tích hỗn hợp cấp thành phố có ý nghĩa quan trọng, khẳng định những giá trị nổi bật về lịch sử và khảo cổ học của 2 địa điểm. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những giá trị di sản còn được lưu giữ qua các dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ mà còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm và cam kết của chính quyền thành phố trong công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là các di tích gắn với cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp – Tây Ban Nha (1858–1860).

Thu phí tham quan di tích quốc gia Hải Vân Quan với mức 70.000 đồng VOV.VN - Hội đồng Nhân dân thành phố Huế vừa thông qua nghị quyết quy định mức thu phí tham quan di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia Hải Vân Quan trên cơ sở phối hợp quản lý giữa TP Huế và TP Đà Nẵng.

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