Hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn giữ vị trí trung tâm, là điểm tựa tinh thần vững chắc và nguồn cảm hứng bất tận cho nhiều thế hệ văn nghệ sĩ trong dòng chảy văn hóa Việt Nam đương đại.

60 bức tranh tâm huyết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng tới chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức triển lãm “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người” tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng.

Triển lãm chuyên đề mỹ thuật “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người” do Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức.

Triển lãm giới thiệu 60 tác phẩm hội họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh của họa sĩ Việt kiều Đào Trọng Lý, được sáng tác tại Thái Lan trong giai đoạn 2018–2024.

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, giới thiệu hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ngôn ngữ nghệ thuật tạo hình, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và tư tưởng của Người đến đông đảo công chúng.

Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Lễ Khai mạc.

Chia sẻ với Phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Với nhân dân Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, mà còn là hình ảnh thân thương gắn bó với mảnh đất quê hương. Hang Pác Bó, suối Lê Nin, núi Các Mác là những địa danh lưu giữ ký ức thiêng liêng về những năm tháng Người sống và hoạt động cách mạng tại đây.

Đặc biệt, trong số các tác phẩm, có những bức tranh tái hiện hình ảnh Bác Hồ trong những năm tháng hoạt động cách mạng tại Cao Bằng và những lần Người trở lại thăm đồng bào nơi đây. Những hình ảnh ấy sẽ gợi lên trong lòng người dân Cao Bằng niềm xúc động và tự hào về mảnh đất từng ghi dấu những năm tháng lịch sử gắn bó với Bác”.

Giới thiệu tới công chúng những bức họa đầy tâm huyết về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại triển lãm.

Bằng tình cảm chân thành, lòng ngưỡng mộ, biết ơn và sự tri ân sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu, họa sĩ đã dành nhiều tâm huyết tìm hiểu tư liệu, hình ảnh và thể hiện cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Người.

Các tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Qua những nét cọ mộc mạc nhưng giàu nội lực và cảm xúc của họa sĩ, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên xuyên suốt từ những ngày đầu tìm đường cứu nước đến những dấu mốc lịch sử trọng đại.

Những bức tranh tái hiện hình ảnh Bác Hồ trong những năm tháng hoạt động tại Cao Bằng và những lần Người trở lại thăm đồng bào nơi đây đã chạm tới tầng sâu xúc cảm của công chúng, khơi dậy niềm tự hào về quê hương cội nguồn cách mạng.

Ông Nguyễn Anh Minh khẳng định: “Đối với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được đưa bộ sưu tập tranh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh đến giới thiệu tại Cao Bằng là niềm vinh dự và xúc động đặc biệt”.

Triển lãm là điểm nhấn văn hóa ý nghĩa hướng tới Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Triển lãm được kỳ vọng sẽ mang đến cho công chúng những cảm nhận gần gũi, sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp tư tưởng đạo đức, phong cách và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời góp phần đưa di sản mỹ thuật đến gần hơn với công chúng.

Triển lãm “Hồ Chí Minh – Chân dung một con người” mở cửa miễn phí đến hết ngày 26/11/2026 tại Bảo tàng tỉnh Cao Bằng, Khu trung tâm hành chính, phường Thục Phán, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.