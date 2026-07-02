Xúc động, tự hào chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Hoạt động này diễn ra tại nhiều điểm cầu gồm Hội trường Thống Nhất, Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, Đặc khu Côn Đảo, sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm phường Bình Dương và Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

Mở đầu là hoạt cảnh khúc hát non sông

3 chương nghệ thuật gồm Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới khắc họa từng chặng đường lịch sử, phát triển của TP.HCM cũng như tình cảm của đồng bào cả nước dành cho Thành phố

Mở đầu là hoạt cảnh khúc hát non sông, từ hành trình sinh ra và lớn lên của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê nhà.

Tiếp đó, cách đây 115 năm, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Qua nhiều địa danh trên thế giới nơi Bác đi qua từng sống học tập và làm việc và cả những câu chuyện của Bác dành cho miền Nam.

Chương trình cũng chiếu lại tư liệu kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI năm 1976 quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh

Sau ngày đất nước thống nhất, TP.HCM bước vào giai đoạn tái thiết, đối mặt với muôn vàn khó khăn. Lớp lớp thanh niên xung phong tham gia xây dựng nông trường kinh tế mới,… TP.HCM còn là thành phố nghĩa tình với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

Xen kẽ chương trình còn là những câu chuyện tại các điểm cầu, nơi những người con của TP.HCM đang sinh sống, làm việc và cống hiến cho quê hương, đất nước từ quân cảng Cam Ranh, đến đặc khu Côn Đảo.

Trâm Anh, thanh niên phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), khán giả xem chương trình tại Hội trường Thống Nhất (phường Sài Gòn) nói, hôm nay em rất xúc động và tự hào.

"Buổi diễn diễn ra rất tuyệt vời dù rằng thời tiết có chút mưa nhưng mọi người đều đến đây để cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh", Trâm Anh nói.

Điểm cầu tại tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu)

Người dân phường Vũng Tàu đội mưa xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Còn tại phường Bà Rịa, anh Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ, mình sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, khi sáp nhập bản thân anh rất vui vì được sống trong thành phố mang tên Bác.

"Tôi rất phấn khởi khi được hòa mình vào ngày kỷ niệm hôm nay của thành phố", anh Khoa nói.