English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xúc động, tự hào chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Thứ Năm, 22:47, 02/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 2/7, TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật "Rạng rỡ tên Người" kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026)

Hoạt động này diễn ra tại nhiều điểm cầu gồm Hội trường Thống Nhất, Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, Đặc khu Côn Đảo, sân khấu tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên Trung tâm phường Bình Dương và Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 50 nam thanh pho mang ten bac hinh anh 1
Mở đầu là hoạt cảnh khúc hát non sông 

3 chương nghệ thuật gồm Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới khắc họa từng chặng đường lịch sử, phát triển của TP.HCM cũng như tình cảm của đồng bào cả nước dành cho Thành phố

Mở đầu là hoạt cảnh khúc hát non sông, từ hành trình sinh ra và lớn lên của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở quê nhà. 

Tiếp đó, cách đây 115 năm, người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng, ra đi tìm đường cứu nước. Qua nhiều địa danh trên thế giới nơi Bác đi qua từng sống học tập và làm việc và cả những câu chuyện của Bác dành cho miền Nam.

Chương trình cũng chiếu lại tư liệu kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI năm 1976 quyết định đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. 

xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 50 nam thanh pho mang ten bac hinh anh 2
xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 50 nam thanh pho mang ten bac hinh anh 3
Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh

Sau ngày đất nước thống nhất, TP.HCM bước vào giai đoạn tái thiết, đối mặt với muôn vàn khó khăn. Lớp lớp thanh niên xung phong tham gia xây dựng nông trường kinh tế mới,… TP.HCM còn là thành phố nghĩa tình với nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. 

Xen kẽ chương trình còn là những câu chuyện tại các điểm cầu, nơi những người con của TP.HCM đang sinh sống, làm việc và cống hiến cho quê hương, đất nước từ quân cảng Cam Ranh, đến đặc khu Côn Đảo.

Trâm Anh, thanh niên phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), khán giả xem chương trình tại Hội trường Thống Nhất (phường Sài Gòn) nói, hôm nay em rất xúc động và tự hào.

"Buổi diễn diễn ra rất tuyệt vời dù rằng thời tiết có chút mưa nhưng mọi người đều đến đây để cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh", Trâm Anh nói. 

xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 50 nam thanh pho mang ten bac hinh anh 4
Điểm cầu tại tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu)
xuc dong, tu hao chuong trinh nghe thuat ky niem 50 nam thanh pho mang ten bac hinh anh 5
Người dân phường Vũng Tàu đội mưa xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác 

Còn tại phường Bà Rịa, anh Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ, mình sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, khi sáp nhập bản thân anh rất vui vì được sống trong thành phố mang tên Bác.

"Tôi rất phấn khởi khi được hòa mình vào ngày kỷ niệm hôm nay của thành phố", anh Khoa nói. 

451a1521.jpeg

Mãn nhãn trình diễn 3D Mapping chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

VOV.VN - Tối 1/7, hàng nghìn người dân TP.HCM và du khách được thưởng thức một “bữa tiệc” thị giác mãn nhãn với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật 3D Mapping kết hợp biểu diễn âm nhạc, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày TP. Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Vũ Hường-Lưu Sơn-Thiên Lý/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

VOV.VN - Sáng nay (2/7), tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác

VOV.VN - Sáng nay (2/7), tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).

TP.HCM dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khởi động chuỗi sự kiện 50 năm
TP.HCM dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khởi động chuỗi sự kiện 50 năm

VOV.VN - TP.HCM tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Bác. Dịp này, thành phố đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

TP.HCM dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khởi động chuỗi sự kiện 50 năm

TP.HCM dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, khởi động chuỗi sự kiện 50 năm

VOV.VN - TP.HCM tổ chức dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Bác. Dịp này, thành phố đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc.

50 năm chuyển mình: TP.HCM từ đô thị ven sông đến siêu đô thị tầm quốc tế
50 năm chuyển mình: TP.HCM từ đô thị ven sông đến siêu đô thị tầm quốc tế

VOV.VN - Từ một đô thị nhỏ ven sông, trải qua nửa thế kỷ từ ngày đất nước thống nhất và mang tên Bác Hồ, ngày nay TP.HCM đã khoác lên mình diện mạo của một siêu đô thị hiện đại, năng động và hội nhập.

50 năm chuyển mình: TP.HCM từ đô thị ven sông đến siêu đô thị tầm quốc tế

50 năm chuyển mình: TP.HCM từ đô thị ven sông đến siêu đô thị tầm quốc tế

VOV.VN - Từ một đô thị nhỏ ven sông, trải qua nửa thế kỷ từ ngày đất nước thống nhất và mang tên Bác Hồ, ngày nay TP.HCM đã khoác lên mình diện mạo của một siêu đô thị hiện đại, năng động và hội nhập.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc