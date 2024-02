Yên Tử chính thức khai hội xuân 2024

Yên Tử là di tích quốc gia đặc biệt gắn với tên tuổi, sự nghiệp của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông, người đã có công 2 lần đánh đuổi giặc Nguyên Mông. Sau khi đất nước sạch bóng quân thù, vua Trần Nhân Tông nhường ngôi cho con trai khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và lên núi Yên Tử tu hành, giảng pháp và hóa Phật. Di sản lớn nhất của Đức vua Trần Nhân Tông để lại là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, dòng thiền riêng có của người Việt, trong đó nổi bật nhất là tinh thần nhập thế, giao thoa sống động giữa đời và đạo.

Lễ khai hội Yên Tử bắt đầu bằng nghi thức cầu quốc thái dân an và khai dấu thiêng Yên Tử.

Để bây giờ, mỗi mùa lễ hội, người dân khắp mọi miền đất nước lại nô nức về đỉnh thiêng Yên Tử để tri ân công đức to lớn của đệ nhất Tổ - Thiền phái Trúc Lâm, Điều ngự Giác hoàng Trần Nhân Tông.

Để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Yên Tử, thành phố Uông Bí, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và Công ty cổ phần phát triển Tùng Lâm đã đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên thông, tổng thể Yên Tử với các di tích trong cả nước và Khu di tích Nhà Trần tại Đông Triều, cùng với đó là hoàn thiện các hạ tầng dịch vụ du lịch góp phần đưa khu di tích Yên Tử lên một vị thế tầm cao mới. Trong 9 ngày Tết Giáp Thìn, Khu di tích Yên Tử đã đón 138.000 lượt khách du xuân, chiêm bái lễ Phật, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023.

Các đại biểu khai ấn thiêng Yên Tử.

Ông Phạm Tuấn Đạt - Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí cho biết: "Mùa lễ hội năm nay, thành phố Uông Bí và Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có sự chủ động, chu đáo xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai hội xuân, đón khách tham quan Yên Tử và các lễ hội trên địa bàn thành phố đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, đảm bảo an toàn cho du khách đến du xuân và tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo văn minh, lịch sự, đảm bảo đúng quy định".

Năm nay, lễ khai hội Yên Tử bắt đầu bằng nghi thức cầu quốc thái dân an và khai dấu thiêng Yên Tử. Xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội sẽ có các hoạt động văn hoá đặc sắc như: Tổ chức các trò chơi dân gian; biểu diễn văn nghệ truyền thống tại khu vực Làng Nương Yên Tử; Trưng bày, triển lãm tranh, ảnh tuyên truyền, quảng bá về các giá trị và vẻ đẹp hùng vĩ, linh thiêng của Yên Tử; Trải nghiệm văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y dưới chân núi Yên Tử…

Yên Tử thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương.

Lễ khai hội Xuân Yên Tử là hoạt động văn hóa phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị và quảng bá hình ảnh danh thắng Yên Tử tới du khách trong nước và quốc tế.