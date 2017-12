Việt Nam trong tuần: Sự kiện nóng nhất là đại gia Vũ “nhôm” bị khởi tố

Trong tuần qua từ 18-23/12, diễn ra nhiều sự kiện trong nước thu hút sự chú ý của dư luận, trong đó có nhiều sự kiện kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Đồng thời, sự việc gây chú ý đặc biệt là ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm") bị khởi tố.

45 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không"

Đã tròn 45 năm chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” (18-29/12/1972 – 18 -29/12/2017), nhưng những chiến công đầy tự hào của quân và dân ta trong chiến dịch 12 ngày đêm trên bầu trời Hà Nội trước thế lực áp đảo về lực lượng và phương tiện hiện đại của đế quốc Mỹ vẫn làm ngỡ ngàng bao thế hệ hôm nay.

Không chỉ những nhân chứng làm nên lịch sử mà kể cả những người chứng kiến thời khắc ác liệt đó cũng không thể nào quên những ký ức đau buồn và cả thời khắc oai hùng xông lên “tiếp bước cha ông, gìn giữ non sông…”.

Khám xét nhà riêng, phát lệnh truy nã Vũ "nhôm"

Ông Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố về hành vi “cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, đồng thời bị truy nã do trốn khỏi nơi cư trú. Ông Phan Văn Anh Vũ là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bắc - Nam 79 và nhiều doanh nghiệp khác tại TP HCM và Đà Nẵng.

Chiều tối 21/12, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận với Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an đang thực hiện việc khám xét nhà riêng của ông Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” ở số 82, Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; đồng thời khám xét Công ty Cổ phần Bắc –Nam 79 do ông Phan Văn Anh Vũ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Sau đó, tối 22/12, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận với Phóng viên VOV, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã Quyết định truy nã Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm") sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu. Ông Phan Văn Anh Vũ bị truy nã về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước, theo điều 236 Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam.

Liên quan đến ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ ''Nhôm), dư luận cũng rất chú ý dõi theo vụ việc, trong đó thông tin đại gia này được xác định có liên quan 31 nhà đất công sản Đà Nẵng được mua bán từ năm 2006 đến nay.

Dư luận thành phố Đà Nẵng xôn xao việc ông Vũ “nhôm” liên quan đến nhiều dự án nhà đất công sản. Sau khi Bộ Công an điều tra về việc mua bán nhà đất cũng như khám xét nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ, dư luận cán bộ, Đảng viên thành phố Đà Nẵng đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và đặt câu hỏi: “Ai đứng đằng sau để Vũ “nhôm” dám lộng hành, thao túng đất đai và có lời lẽ hăm dọa Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng?” và đề nghị sớm làm rõ.

Nhiều vụ bổ nhiệm "thần tốc"

Trong tuần qua, dư luận tiếp tục chú ý theo dõi những thông tin liên quan đến việc xử lý vi phạm trong công tác cán bộ. Trong đó có vụ việc ông Lê Phước Thanh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Và việc bổ nhiệm thần tốc Lê Phước Hoài Bảo, Trần Vũ Quỳnh Anh... thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Phiên đấu giá lịch sử Sabeco và xuất nhập khẩu tăng cao kỷ lục

Trong tuần, sự kiện kinh tế nổi bật là Tổng cục Hải quan công bố tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đến giữa tháng 12/2017 cán mốc kỷ lục 400 tỷ USD.

Cùng với đó, phiên đấu giá thành công hơn dự báo cổ phiếu Sabeco được đánh giá là bài học để bán vốn Nhà nước được giá nhất. Chuyên gia cho rằng, nếu Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) không lên niêm yết trên sàn chứng khoán rồi mới đấu giá và nếu cứ lo sợ mất thương hiệu mà chỉ bán cho nhà đầu tư nội, thì có lẽ Nhà nước chỉ thu được 30% tương đương khoảng 1,5 tỷ USD chứ không thể thu về được tới 5 tỷ USD.

Lịch sử chưa từng có 16 cơn bão đổ bộ Biển Đông trong 1 năm

Theo dữ liệu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thông thường, trên biển Đông chỉ có khoảng 10 - 11 cơn bão hoạt động mỗi năm. Nhưng năm nay, hiện tại nếu tính cả bão Tembin sắp vào biển Đông, vùng biển này có 16 cơn bão và 4 áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), thì lịch sử khí tượng chưa từng ghi nhận. Trước đó, kỷ lục số trận bão trong 1 năm là 14 cơn (2013), cũng trong năm này, có 4 ATNĐ hoạt động trên biển Đông.

Lịch sử chưa từng có 16 cơn bão đổ bộ Biển Đông trong 1 năm VOV.VN - Từ năm 1964 đến nay, số trận bão kỷ lục đổ bộ vào biển Đông trong 1 năm mới chỉ dừng lại con số 14 vào năm 2013.

Hiện công tác ứng phó với bão số 16 đang rất quyết liệt tại nhiều địa phương. Đây là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, diễn biến phức tạp, có khả năng đổ bộ trực tiếp vào đất liền trong thời điểm triều cường với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 (cường độ mạnh nhất chưa từng xảy ra trong khu vực); là vùng có quy mô kinh tế, đặc điểm dân sinh, thiết chế hạ tầng, đặc điểm tự nhiên dễ bị tổn thương khi bão đổ bộ./.