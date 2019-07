11 thí sinh ở Sơn La khai trực tiếp liên hệ “nhờ xem điểm”

Trên cơ sở lời khai của các bị can, đối tượng trung gian và cha mẹ thí sinh, cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành xác minh 21/44 thí sinh. Kết quả xác minh có nhiều thí sinh đã cung cấp thông tin cho bố hoặc mẹ mình. Đặc biệt, có trường hợp đưa thông tin cho bạn, hoặc tự liên hệ với thầy cô, người được người thân cho số điện thoại. Trong số này có 11 thí sinh khai trực tiếp liên hệ chuyển thông tin, nhưng mục đích cũng là “nhờ xem điểm”.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố ông Lò Văn Huynh, SN 1961, Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Sơn La, ủy viên Ban chỉ đạo, ủy viên Hội đồng thi, Trưởng Ban thư ký.

Có 8 thí sinh không thừa nhận việc chuyển thông tin để xem hay nâng điểm, 2 thí sinh vắng mặt tại địa phương do vậy chưa xác định được việc chuyển thông tin cá nhân thí sinh để nhờ nâng điểm hay xem điểm.

Theo lời khai của thí sinh L.V. H (SN 1997), được ông Lê Văn Huy (là bố của Hải) cho số điện thoại của bà Trần Thị Thu Phương - Trường THPT Mộc Ly (Mộc Châu) trực tiếp để Hải liên hệ với bà Phương nhờ xem điểm. Kết quả phù hợp với lời khai của bà Phương về việc chuyển thông tin cá nhân.

Có 4 trường hợp cùng khai nhận đã cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Thị Dung - Phó trạm trưởng Y tế thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn để nhờ xem điểm, kết quả phù hợp với lời khai của bà Dung.

Thí sinh P.A.D (SN 1995) đã cung cấp thông tin cho Dương Thị Đạt - Giáo viên THPT Chiềng Sinh (TP Sơn La) nhờ xem điểm. Phù hợp với thông tin của Đạt về việc chuyển thông tin.

Thí sinh N.L.B.N (SN 2000), cung cấp thông tin cho Đinh Bảo Sơn là bị can trong vụ án để nhờ xem điểm, phù hợp lời khai của Sơn về việc chuyển thông tin.

Thí sinh V.V.T (SN 1995), cung cấp thông tin cho Trần Hùng Mạnh (anh trai) để nhờ xem điểm thi, kết quả phù hợp với lời khai của Mạnh về việc chuyển thông tin.

Trường hợp thí sinh N.T.P (SN 1999) khai không cung cấp cho ai để nhờ xem hay nâng điểm, điều này mâu thuẫn với lời khai của Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng phòng giáo dục Trung học cở sở về việc P. sau khi thi xong đã lên chào ông Hà để về Hà Nội và chuyển thông tin để nhờ xem điểm.

Đáng chú ý, có trường hợp của thí sinh N.Y.K (SN 2000) là con gái của ông Nguyễn Ngọc Hà - Trưởng phòng Giáo dục Trung học Sở GD&ĐT Sơn La. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018, thí sinh này được nâng 4,8 điểm và học trường Đại học kinh tế quốc dân. Trong kết luận điều tra thể hiện, N.Y.K còn cung cấp thông tin của bạn mình là thí sinh T. T. M.A cho bố "để nhờ xem điểm" trong khi người bạn này cũng đăng ký vào trường ĐH Kinh tế Quốc Dân và được nâng đến 5 điểm./.