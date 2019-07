16 trường hợp cung cấp thông tin” nhờ xem điểm trước” có bị truy cứu?

Để có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án, cũng như mức độ liên quan của các đối tượng trong việc cung cấp thông tin nhờ chấm, nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp PTTH quốc gia 2018 tỉnh Sơn La, Cơ quan an ninh điều tra đã tiến hành điều tra xác minh đối với đối tượng trung gian, là cha mẹ, người thân của thí sinh, hoặc thí sinh.

16 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin thí sinh nhưng mục đích chỉ “ nhờ xem điểm trước” (ảnh minh họa)

Đối với 18 đối tượng trung gian nhận thông tin thí sinh, có 14 cán bộ công tác trong ngành giáo dục; 2 cán bộ công an; 1 giám đốc doanh nghiệp và 1 cán bộ y tế. Đáng chú ý là ông Hoàng Tiến Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhận 8 thí sinh. Ông Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng phòng giáo dục trung học phổ thông nhận 10 thí sinh, (bao gồm cả con gái). Ông Nguyễn Minh Khoa, nguyên Phó trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh nhận 5 thí sinh.



Trong số này, có 16 trường hợp thừa nhận chuyển thông tin thí sinh nhưng mục đích chỉ “nhờ xem điểm trước”. Các đối tượng đều khai do xuất phát từ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, người thân nên đã tiếp nhận và chuyển thông tin của các thí sinh, không thừa nhận được bàn bạc, hứa hẹn về vật chất với gia đình thí sinh.

Hai trường hợp là Nguyễn Thị Kim, Kế toán trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La và Nguyễn Thị Ngọc Thúy, giảng viên Trường đại học Tây Bắc không thừa nhận cung cấp thông tin thí sinh cho Đặng Hữu Thủy và Nguyễn Minh Khoa như Khoa và Thủy đã khai.

Với những người trung gian liên quan đến việc nhận thông tin thí sinh để nhờ các bị can nâng điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục điều tra, xác minh. Nếu có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.