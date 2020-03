5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị hầu tòa

Theo lịch, ngày 10/3 tới đây, TAND tỉnh Thanh Hóa sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Trốn thuế” đối với 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa và 3 giám đốc doanh nghiệp.



Trụ sở cơ quan thanh tra tỉnh Thanh Hóa nơi 5 cán bộ làm việc

Theo đó, phiên xét xử sẽ diễn ra trong 2 ngày 10 và 11/3, tại TAND tỉnh Thanh Hóa. Chủ tọa phiên tòa là ông Hà Huy Hùng, Phó chánh án TAND tỉnh Thanh Hóa; các hội thẩm là ông Lê Quang Vinh và ông Nguyễn Thanh Long; thư ký là bà Ninh Thị Khánh Tân, đại diện Viện kiểm sát là bà Nguyễn Hằng Thu.



Trước đó, phiên xét xử dự kiến diễn ra vào ngày 12/2 những đã bị hoãn, do 1 bị cáo là giám đốc doanh nghiệp bị ốm.



Trong vụ án này, 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” là Lê Mạnh Hà (SN 1962, Trưởng đoàn thanh tra), Nguyễn Hưng (SN 1976, thanh viên đoàn thanh tra), Dương Văn Bằng (SN 1962, thành viên đoàn thanh tra), ông Nguyễn Quý Diễn (SN 1969, thành viên đoàn thanh tra) và bà Nguyễn Thị Cúc (SN 1964, phó trưởng đoàn thanh tra).



3 giám đốc doanh nghiệp bị truy tố tội “Đưa hối lộ” là: Trần Ngọc Tài (SN 1967), Giám đốc doanh nghiệp Cường Quý (ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nguyên đại biểu HĐND huyện Thiệu Hóa; Nguyễn Văn Châu, một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Gia Hải (SN 1973), Giám đốc doanh nghiệp Hải Lam (phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Ngoài ra, Nguyễn Gia Hải còn bị truy tố về tội "Trốn thuế".



Như đã đưa tin, trước đó, qua tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân, vào khoảng 15h ngày 18/4/2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác minh và bắt quả tang thành viên đoàn thanh tra của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa khi người này đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa.



Đến ngày 23/4, Cơ quan An ninh điều tra thực hiện lệnh tạm giữ hình sự với 5 thành viên đoàn thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Ba ngày sau, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án về tội "Nhận hối lộ", khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với 5 cán bộ Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.



Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã lần lượt bắt giữ 3 giám đốc doanh nghiệp trên để điều tra tội "Đưa hối lộ"./.