7 chủ doanh nghiệp hối lộ Thanh tra giao thông Cần Thơ

Các bị can bị truy tố gồm Nguyễn Thọ Điền, 53 tuổi ngụ phường quận Bình Thuỷ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải Lộc Phát An Giang; Huỳnh Anh Duy (34 tuổi, ngụ huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ, Quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Thái Dương), Nguyễn Bá Kiệt (48 tuổi, chủ Doanh nghiệp tư nhân vận tải Minh Khang), Tống Thanh Triều (47 tuổi, nguyên Giám đốc tổng vụ công ty cổ phần vận tải xi măng Tây Đô), Nguyễn Thị Kim Dung (31 tuổi, Giám đốc công ty cổ phần Bình Vinh, chi nhánh Cần Thơ), Âu Thị Trúc Mai (điều hành xe của công ty Thủy Hồng Phát) và Nguyễn Thành Phong (44 tuổi, quản lý công ty Thuận Thành Phong).

Các bị cáo nguyên là cán bộ Thanh tra giao thông nhận mức án từ 7 năm tù đến chung thân.

Theo kết luận, qua phản ánh, tố giác tội phạm của người dân, công an phát hiện một số cán bộ Thanh tra giao thông TP. Cần Thơ có hành vi lợi dụng quyền hạn, chức vụ nhận tiền của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đường bộ để không bị kiểm tra hoặc kiểm tra nhưng không lập biên bản. Hoặc lập biên bản xử lý với các lỗi nhẹ hơn thực tế vi phạm.

Khi kiểm tra xe, cán bộ Thanh tra giao thông sẽ gợi ý chi tiền hoặc đưa số điện thoại của "cò" để tài xế chuyển cho quản lý, chủ xe liên hệ thoả thuận giá. Có trường hợp xe bị kiểm tra mà không chịu chi tiền sẽ làm khó để ép phải chi tiền.

Vụ án cán bộ Thanh tra giao thông TP. Cần Thơ nhận hối lộ đã được toà án đưa ra xét xử. Trong đó, 7 cán bộ thanh tra giao thông và 2 đối tượng "cò" bị tuyên phạt từ 7 năm tù đến chung thân. Ngoài ra, toà án đề nghị điều tra, xử lý đối với một số doanh nghiệp, cá nhân có hành vi đưa hối lộ.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can là giám đốc, nguyên giám đốc về hành vi đưa hối lộ.

Theo kết quả điều tra, bị can Nguyễn Thọ Điền đã đưa hơn 345 triệu đồng; bị can Huỳnh Anh Duy đưa hối lộ cho hai cán bộ giao thông tổng số tiền hơn 147 triệu; còn bị can Nguyễn Bá Kiệt đưa 131 triệu đồng cho 4 thanh tra giao thông. Tống Thanh Triều đưa hối hơn 154 triệu; Nguyễn Thị Kim Dung chi 136 triệu; Âu Thị Trúc Mai chi 297 triệu. Đặc biệt, bị can Nguyễn Thành Phong chi hơn 892 triệu đồng cho cán bộ thanh tra giao thông để được tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh vận tải./.