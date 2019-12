Ảnh: SVĐ TP Điện Biên Phủ sẵn sàng để xét xử vụ án nữ sinh giao gà

Sân vận động Điện Biên Phủ có sức chứa 10.000 người, nhưng do tính chất đặc biệt của vụ án, nên theo dự kiến của Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên, sẽ có khoảng 5.000 người hoặc hơn đến theo dõi phiên xét xử.

