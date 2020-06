Bắt đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhiều người tại Quảng Ninh

Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa bắt giữ Phạm Thị Mến (SN 1959), là đối tượng đang có lệnh truy nã trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Trong khoảng thời gian từ năm 2011 - 2013, mặc dù không làm công việc hay có khả năng bố trí, xin việc làm nhưng Phạm Thị Mến (sinh năm 1959, trú tại thôn 2, xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vẫntự giới thiệu là người có mối quan hệ ở Công ty Thăng Long (Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng) để hứa hẹn, nhận xin việc cho khoảng hơn 20 người, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Thị Mến tại cơ quan chức năng.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Mến bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân nhằm gây khó khăn cho công tác truy bắt của lực lượng chức năng.

Đối tượng đã bị Cơ quan điều tra khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị truy nã do bỏ trốn khỏi địa phương. Khi đang trốn về nhà riêng tại thôn 2, xã Dân Chủ, thành phố Hạ Long thì Mến bị Công an thành phố Hạ Long bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Phạm Thị Mến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.