Bắt giữ 13 đối tượng lợi dụng liên hoan nhà mới để tổ chức đánh bạc

Chiều 18/3, nguồn tin từ công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào khoảng 14h20 chiều 13/3, bằng biện pháp nghiệp vụ, đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên phát hiện bắt quả tang tại nhà ở của Lê Minh Tuấn, (SN 1991, ở xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào) có 13 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra ban đầu cho thấy, chủ nhà và các con bạc chủ yếu là người địa phương. Kiểm tra tại chỗ và khám xét trong người các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ tổng số tiền khoảng 36 triệu đồng, 13 điện thoại di động các loại cùng vật chứng liên quan.

Được biết, thời điểm bắt giữ các đối tượng, gia đình Lê Minh Tuấn đang tổ chức liên hoan nhà mới, hầu hết các đối tượng đều là anh, em, bạn bè và người thân trong gia đình của Tuấn.

Công an huyện Mỹ Hào đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội đánh bạc. 2 đối tượng còn lại, cơ quan Công an sẽ nhanh chóng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

