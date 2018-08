Bắt khẩn cấp vợ chồng trùm ma túy đất Cảng - đồng phạm Thọ “Sứt“

Đại diện Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang vợ chồng trùm ma túy đất Cảng, đồng phạm của Thọ Sứt (tức Lê Văn Thọ - bị cáo trốn Trại giam T16 Bộ Công an gây rúng động dư luận tháng 9/2017), mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn tại Hải Phòng.

Cụ thể, khoảng 18h15, ngày 2/8, tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng (An Dương, Hải Phòng), Phòng PC47 – Công an TP Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Thị Kim Ưng (SN 1987, ở thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương) và Hoàng Văn Kiên (SN 1989, chồng Ưng) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Vợ chồng trùm ma túy đất Cảng và tang vật vụ án.

Công an khám xét khẩn cấp 2 địa điểm cất giấu ma túy của Trần Thị Kim Ưng và Hoàng Văn Kiên tại thôn Cái Tắt, xã An Đồng và thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn (cùng huyện An Dương), thu giữ 1.680,71g nghi là ma túy tổng hợp (dạng ma túy đá, ketamine và thuốc lắc, hiện đang giám định), 1 xe ô tô, 1 điện thoại di động, 2 cân điện tử và 1 két sắt chứa 400 triệu đồng và một số đồ trang sức bằng kim loại.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình kết quả công tác đấu tranh các chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh, thành phố khác về Hải Phòng tiêu thụ, Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP Hải Phòng phát hiện ổ nhóm tập kết ma túy từ các nơi khác về Hải Phòng, sau đó phân phối cho các đại lý tại Hải Phòng.

Những kẻ này sử dụng nhiều địa điểm làm kho chứa hàng và giao dịch với các thủ đoạn tinh vi nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Cầm đầu ổ nhóm trên là "nữ quái" đất Cảng Trần Thị Kim Ưng (SN 1987, ở thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Trần Thị Kim Ưng có 1 tiền án cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy, năm 2017 bị TAND tỉnh Hà Nam xét xử.

Trong đó, Lê Văn Thọ bị tuyên án tử hình, Trần Thị Kim Ưng bị tuyên phạt 18 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, Trần Thị Kim Ưng được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Lợi dụng chính sách của pháp luật, Trần Thị Kim Ưng tiếp tục cùng chồng là Hoàng Văn Kiên (SN 1989) hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau khi xác minh làm rõ được các mắt xích liên quan trong đường dây, với tinh thần quyết tấn công trấn áp tội phạm, Phòng PC47 báo cáo Giám đốc Công an Thành phố, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Thành phố xác lập chuyên án truy xét, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố, Đội Kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan Hải Phòng để tăng cường lực lượng, thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm triệt xóa ổ nhóm tội phạm nêu trên.

Hiện, Phòng PC47 đang đấu tranh làm rõ và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

