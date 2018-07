Bị cáo Phan Văn Anh Vũ bị tuyên phạt 9 năm tù

Vào tháng 12/2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật Nhà nước, theo Điều 263 Bộ luật Hình sự 1999.

Tối 21/12/2017, Cơ quan điều tra khám nhà riêng của ông Vũ ở Đà Nẵng. Thời điểm công an khám xét, ông Vũ không có mặt tại nơi cư trú. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã đối với Vũ.

Ngày 2/1, Cơ quan Xuất nhập cảnh và Cửa khẩu Singapore (ICA) tạm giữ người có tên Phan Van Anh Vu từ ngày 28/12/2017 vì vi phạm Luật di trú.

Đến chiều 4/1, chuyến bay Vietnam Airlines từ Singapore về Hà Nội chở ông Vũ đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ngay sau đó, Bộ Công an phát thông báo cho biết cơ quan điều tra đã tiếp nhận, bắt bị can Vũ để điều tra.