Bộ trưởng Tô Lâm: Tiếp tục đẩy mạnh điều tra các vụ án tham nhũng lớn

Ngày 2/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp giao ban để đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2018. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong tháng 4, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 3.000 vụ phạm pháp hình sự; bắt, xử lý gần 6.800 đối tượng; triệt phá 181 băng, nhóm tội phạm. Lực lương công an đã phát hiện gần 2.600 vụ mua bán, vận chuyển ma túy và thu giữ 152kg heroin...

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, thời gian tới, Công an các đơn vị địa phương cần tập trung triển khai thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh, an toàn Hội nghị Trung ương 7, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án lớn về phòng, chống tham nhũng. Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm; tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa tội phạm. Đồng thời tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”; tội phạm xâm hại trẻ em; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Cùng với đó cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn và rà soát, kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ các công trình không bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy; Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý cán bộ, kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện quy chế, quy trình công tác và Điều lệnh Công an nhân dân./.

