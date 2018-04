Cả 2 phiên tòa, vợ Nguyễn Xuân Sơn xin lấy tài sản riêng “cứu” chồng

Trong 2 phiên tòa xét xử phúc thẩm và sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm – cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) và đồng phạm xảy ra tại Oceanbank, bà Võ Thị Thanh Xuân – vợ của Nguyễn Xuân Sơn (cựu TGĐ Oceanbank) được triệu tập đến tòa nhằm làm rõ những vấn đề trong việc kê biên tài sản mang tên hai vợ chồng Nguyễn Xuân Sơn để khắc phục hậu quả của vụ án. Trong ảnh: Bà Xuân khóc xin tòa xem xét tội danh cho bị cáo Sơn. (Ảnh: Zing) Tại tòa phúc thẩm, bà Võ Thị Thanh Xuân cho biết, sau khi tòa sơ thẩm tuyên án tử hình đối với chồng bà về tội tham ô tài sản, bà cùng gia đình đã gửi đơn kêu oan đến một số nơi mong chồng được thoát tội. (Ảnh: Zing.vn) Nói về bản án sơ thẩm, bà Xuân cho hay tòa tuyên kê biên cả phần căn nhà ở khu đô thị Ciputra (Hà Nội). Căn nhà này có một phần tiền đóng góp của mẹ đẻ bà, ngoài ra, đây hiện là nơi thờ cúng liệt sỹ. Do đó, bà Xuân mong HĐXX phúc thẩm tuyên không kê biên ngôi nhà này. Trong ảnh: Bị cáo Sơn gặp vợ trong thời gian phiên tòa nghỉ giải lao. (Ảnh: Infonet) Giải thích với bà Xuân, chủ tọa phiên tòa nói cơ quan thi hành án kê biên tài sản của bị cáo để tránh việc tẩu tán. Khi bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án sẽ xem xét trách nhiệm dân sự. Nếu căn nhà đó là tài sản chung của 2 vợ chồng, tòa xác định bị cáo Sơn phải thi hành án thì cơ quan chức năng sẽ đảm bảo quyền lợi cho bà. (Ảnh: TTXVN) Vợ Nguyễn Xuân Sơn cho biết, gia đình rất băn khoăn và có nhiều nỗi lo. Bà mong HĐXX xem xét công minh, toàn diện và nhân văn việc bị cáo Sơn có phải chủ thể tội tham ô hay không. Nếu tòa tuyên tội tham ô, bà xin dùng một phần tài sản riêng để khắc phục cho chồng. Trong ảnh: Bị cáo Sơn gặp vợ trong thời gian phiên tòa nghỉ giải lao. (Ảnh: Infonet) Nói đến đây, bà Xuân bật khóc rồi nói, về phần tài sản còn lại để cho mình được nuôi bố mẹ già. Khi nghe vợ nói vậy, bị cáo Sơn đã đưa tay lau nước mắt. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra hồi tháng 9/2017, bà Võ Thị Thanh Xuân cũng đã được TAND TP Hà Nội triệu tập. (Ảnh chụp màn hình) Tại đó, trước cáo buộc Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt 246 tỷ đồng, bà Xuân khẳng định sẵn sàng sẵn sàng dùng tài sản riêng đền bù thiệt hại thay cho chồng, nhưng xin HĐXX không kê biên ngôi biệt thự tại khu đô thị Ciputra.(Ảnh chụp màn hình) Đối với cổ phiếu và căn hộ của Nguyễn Xuân Sơn do em họ của Sơn là Nguyễn Xuân Thắng đứng tên, bà Xuân kiến nghị HĐXX cứ xử lý theo quy định của pháp luật để khắc phục những hậu quả do chồng bà gây ra. (Ảnh chụp màn hình) Bản án sơ thẩm trước đó tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sơn 17 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; tù chung thân về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; tử hình về tội “Tham ô tài sản”; tổng hợp hình phạt, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phải chấp hành hình phạt chung của 3 tội là: tử hình. Tòa sơ thẩm tuyên buộc Nguyễn Xuân Sơn phải nộp số tiền 69 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước. Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phải bồi hoàn cho PVN số tiền 49 tỷ đồng, buộc bị cáo phải bồi hoàn cho Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương 197 tỷ đồng. Nguyễn Xuân Sơn cũng phải chịu liên đới cùng với Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch OceanBank) và Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng Giám đốc OceanBank) bồi hoàn cho Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương số tiền 991 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Xuân Sơn chịu 200 tỷ đồng. (Ảnh: TTXVN)./.

