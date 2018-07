Cái kết đắng cho những kẻ bạo hành trẻ ở trường mẫu giáo Mầm Xanh

Sáng 25/7, TAND quận 12 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh về tội "Hành hạ người khác". Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) do bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ, hoạt động từ cuối năm 2016. Cơ sở này nhận chăm sóc khoảng hơn 30 trẻ, đa số là con em công nhân địa phương. Cả 3 bảo mẫu đều bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" theo khoản 2 Điều 140 BLHS. Trong ảnh, lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trước phiên tòa. (Ảnh: Huy Sơn/VOV-TPHCM) Trong phiên tòa, bị cáo Linh khai, do nhiều cháu bé quấy khóc không dỗ được nên đã có hành vi đánh đập, chửi mắng các cháu. Linh thừa nhận những video clip chứng cứ vụ án đã thể hiện đúng hành vi đánh đập, chửi mắng trẻ của các bị cáo, đánh đập 14 cháu, tổng cộng 30 lần, trong tổng số 41 hình ảnh bạo hành trẻ mà cơ quan điều tra thu thập được. Trong ảnh, người dân theo dõi phiên tòa qua màn hình ngoài trời. (Ảnh: Huy Sơn/VOV-TPHCM). TAND quận 12, TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thị Mỹ Linh 3 năm tù, Nguyễn Thị Đào 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo, thử thách 4 năm), Phạm Như Huỳnh 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo, thử thách 2 năm), trong vụ án xét xử sơ thẩm hình sự công khai tội danh “Hành hạ người khác” xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, ở Khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12. Trong ảnh: Các bị cáo tỏ ra ân hận và xin lỗi các bé, gia đình các bé tại phiên tòa. (Ảnh: Huy Sơn/VOV-TPHCM). Bản án cũng tuyên các bị cáo phải bồi thường bằng tiền cho những tổn thất về sức khoẻ và tinh thần cho các trẻ với mức cao nhất là 66 triệu đồng. Trong ảnh: Bị cáo Linh mặc áo đen tại phên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Huy Sơn/VOV-TPHCM). Trước đó, chiều 26/11/2017, trên Báo Tuổi Trẻ TPHCM đăng tải đoạn clip bà Linh cùng với ít nhất 2 bảo mẫu khác tại đây đã có hành vi bạo lực khi dạy dỗ các em bé được gửi tại cơ sở Mầm Xanh. Linh vừa làm chủ, vừa trực tiếp đứng lớp cùng hai bảo mẫu là Đào và Huỳnh tại cơ sở Mầm Xanh. Cơ sở này được cấp giấy phép hoạt động và hàng tháng nhận trông giữ trên 30 cháu từ 12 tháng tuổi trở lên. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ TPHCM. Hình ảnh cắt từ clip). Trong clip những bảo mẫu dùng tay, vật dụng sinh hoạt đánh, tát vào đầu, mặt; dùng chân đạp; một số hành vi khác dùng vật dụng làm bếp như dao, muỗng lớn để múc canh đánh vào bụng, đầu các em bé.... Hành vi của những người này được ghi lại vào thời điểm giờ các cháu bé ăn, lúc tắm rửa hay khi ngủ trưa. Vụ việc đã khiến dư luận hết sức bức xúc. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ TPHCM-Hình ảnh cắt từ clip). Chiều 27/11/2017, VOV TP HCM dẫn lời Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12, TPHCM cho biết: Quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra kiên quyết xử lý nghiêm, sau khi lấy lời khai đủ các chứng cứ đúng quy định sẽ khởi tố vụ án. Trong ảnh: Địa chỉ cơ sở mầm non Mầm Xanh. (Ảnh: Vinh Quang/ VOV- TPHCM). Cũng trong chiều 27/11/2017, UBND phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM ra quyết định về việc đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Mầm Xanh. Sở GD-ĐT TP HCM cũng chỉ đạo UBND quận 12 giải thể lớp Mẫu giáo Mầm Xanh vì đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức hoạt động, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời khẩn trương phối hợp với Công an điều tra, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Bà Linh làm việc với Công an sáng 27/11/2017.(Ảnh: Vinh Quang/ VOV- TPHCM). Chiều 27/2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 hoàn tất tài liệu vụ bạo hành trẻ Mầm Xanh để chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bảo mẫu Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) và Nguyễn Thị Đào (bảo mẫu trường Mầm Xanh) để xử lý hành vi “hành hạ người khác”. Trong ảnh: Bà Linh cầm can nhựa đập vào đầu 1 em nhỏ. (Ảnh: Infonet). Sáng 28/4, liên quan đến vụ bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh, Công an quận 12, TPHCM ra quyết định khởi tố thêm bị can thứ 3 là Phạm Như Huỳnh (SN 1999, quê Cà Mau, là bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh). (Ảnh cắt từ clip bảo mẫu lớp Mầm Xanh bạo hành trẻ- Infonet).

Sáng 25/7, TAND quận 12 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bảo mẫu cơ sở mầm non Mầm Xanh về tội "Hành hạ người khác". Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh (khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM) do bà Phạm Thị Mỹ Linh (SN 1974, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ, hoạt động từ cuối năm 2016. Cơ sở này nhận chăm sóc khoảng hơn 30 trẻ, đa số là con em công nhân địa phương. Cả 3 bảo mẫu đều bị truy tố về tội "Hành hạ người khác" theo khoản 2 Điều 140 BLHS. Trong ảnh, lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trước phiên tòa. (Ảnh: Huy Sơn/VOV-TPHCM)

Trong phiên tòa, bị cáo Linh khai, do nhiều cháu bé quấy khóc không dỗ được nên đã có hành vi đánh đập, chửi mắng các cháu. Linh thừa nhận những video clip chứng cứ vụ án đã thể hiện đúng hành vi đánh đập, chửi mắng trẻ của các bị cáo, đánh đập 14 cháu, tổng cộng 30 lần, trong tổng số 41 hình ảnh bạo hành trẻ mà cơ quan điều tra thu thập được. Trong ảnh, người dân theo dõi phiên tòa qua màn hình ngoài trời. (Ảnh: Huy Sơn/VOV-TPHCM).

TAND quận 12, TP HCM đã tuyên phạt các bị cáo: Phạm Thị Mỹ Linh 3 năm tù, Nguyễn Thị Đào 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo, thử thách 4 năm), Phạm Như Huỳnh 1 năm 6 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo, thử thách 2 năm), trong vụ án xét xử sơ thẩm hình sự công khai tội danh “Hành hạ người khác” xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh, ở Khu phố 3, phường Hiệp Thành, quận 12. Trong ảnh: Các bị cáo tỏ ra ân hận và xin lỗi các bé, gia đình các bé tại phiên tòa. (Ảnh: Huy Sơn/VOV-TPHCM).

Bản án cũng tuyên các bị cáo phải bồi thường bằng tiền cho những tổn thất về sức khoẻ và tinh thần cho các trẻ với mức cao nhất là 66 triệu đồng. Trong ảnh: Bị cáo Linh mặc áo đen tại phên tòa sơ thẩm. (Ảnh: Huy Sơn/VOV-TPHCM).

Trước đó, chiều 26/11/2017, trên Báo Tuổi Trẻ TPHCM đăng tải đoạn clip bà Linh cùng với ít nhất 2 bảo mẫu khác tại đây đã có hành vi bạo lực khi dạy dỗ các em bé được gửi tại cơ sở Mầm Xanh. Linh vừa làm chủ, vừa trực tiếp đứng lớp cùng hai bảo mẫu là Đào và Huỳnh tại cơ sở Mầm Xanh. Cơ sở này được cấp giấy phép hoạt động và hàng tháng nhận trông giữ trên 30 cháu từ 12 tháng tuổi trở lên. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ TPHCM. Hình ảnh cắt từ clip). Trong clip những bảo mẫu dùng tay, vật dụng sinh hoạt đánh, tát vào đầu, mặt; dùng chân đạp; một số hành vi khác dùng vật dụng làm bếp như dao, muỗng lớn để múc canh đánh vào bụng, đầu các em bé.... Hành vi của những người này được ghi lại vào thời điểm giờ các cháu bé ăn, lúc tắm rửa hay khi ngủ trưa. Vụ việc đã khiến dư luận hết sức bức xúc. (Ảnh: Báo Tuổi Trẻ TPHCM-Hình ảnh cắt từ clip).

Chiều 27/11/2017, VOV TP HCM dẫn lời Đại tá Đoàn Văn Phúc, Trưởng Công an quận 12, TPHCM cho biết: Quan điểm của Cơ quan Cảnh sát điều tra kiên quyết xử lý nghiêm, sau khi lấy lời khai đủ các chứng cứ đúng quy định sẽ khởi tố vụ án. Trong ảnh: Địa chỉ cơ sở mầm non Mầm Xanh. (Ảnh: Vinh Quang/ VOV- TPHCM). Cũng trong chiều 27/11/2017, UBND phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM ra quyết định về việc đình chỉ hoạt động lớp mẫu giáo Mầm Xanh. Sở GD-ĐT TP HCM cũng chỉ đạo UBND quận 12 giải thể lớp Mẫu giáo Mầm Xanh vì đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức hoạt động, ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời khẩn trương phối hợp với Công an điều tra, làm rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: Bà Linh làm việc với Công an sáng 27/11/2017.(Ảnh: Vinh Quang/ VOV- TPHCM). Chiều 27/2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 hoàn tất tài liệu vụ bạo hành trẻ Mầm Xanh để chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bảo mẫu Phạm Thị Mỹ Linh (chủ cơ sở mầm non Mầm Xanh) và Nguyễn Thị Đào (bảo mẫu trường Mầm Xanh) để xử lý hành vi “hành hạ người khác”. Trong ảnh: Bà Linh cầm can nhựa đập vào đầu 1 em nhỏ. (Ảnh: Infonet).

Sáng 28/4, liên quan đến vụ bạo hành trẻ ở cơ sở mầm non Mầm Xanh, Công an quận 12, TPHCM ra quyết định khởi tố thêm bị can thứ 3 là Phạm Như Huỳnh (SN 1999, quê Cà Mau, là bảo mẫu của cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh). (Ảnh cắt từ clip bảo mẫu lớp Mầm Xanh bạo hành trẻ- Infonet).