Cầm dao chém “tình địch” trọng thương, lĩnh án 14 năm tù giam

Ngày 9/10, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ Giết người, bị cáo là Đinh Văn Tiến (SN 1987, Mỹ Đức, Hà Nội). Đinh Văn Tiến được xác định là hung thủ cầm dao chém nhiều nhát vào người anh Nguyễn Đức Tiến (SN 1988, Mỹ Đức, Hà Nội) khiến nạn nhân bị trọng thương. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn ghen tuông.

Bị cáo Đinh Văn Tiến (tóc húi cua) được đưa ra xe áp tải phạm nhân.

Theo cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa, bị cáo Đinh Văn Tiến và vợ là Nguyễn Thị Huệ (SN 1994) sống tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Khoảng tháng 8/2018, bị cáo Tiến nghi ngờ chị Huệ có quan hệ bất chính với anh Nguyễn Đức Tiến (người cùng huyện). Bị cáo tra hỏi nhưng chị Huệ chối và nhiều lần bỏ nhà đi.



Tối 21/12/2018, chị Huệ tiếp tục bỏ nhà đi, khiến Đinh Văn Tiến phải đi tìm. Khi đi, Tiến mang theo một con dao rựa.

Vừa ra khỏi nhà được một đoạn, Tiến gặp bạn là Nguyễn Đức Sâm (SN 1989, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và nhờ Sâm chở đi tìm chị Huệ.

Sâm chở Tiến đi tìm chị Huệ, đến một nhà hàng trên địa bàn huyện Mỹ Đức thì bắt gặp chị Huệ đang ngồi ăn uống với “tình địch” Nguyễn Đức Tiến và một thanh niên khác.

Cơn ghen nổi lên, bị cáo Tiến cầm dao xông vào chém loạn xạ vào người anh Nguyễn Đức Tiến. Anh Nguyễn Đức Tiến bê bàn ăn inox lên đỡ, nhưng bị chém một nhát trúng người. Hoảng sợ, nạn nhân chạy vào bên trong nhà hàng để trốn nhưng bị cáo Tiến đuổi theo sau chém liên tiếp.

HĐXX tuyên án với bị cáo Đinh Văn Tiến.

Nhờ mọi người can ngăn, bị cáo Tiến bỏ đi để lại anh Nguyễn Đức Tiến nằm trọng thương. Giám định xác định anh Nguyễn Đức Tiến bị tổn hại sức khỏe 54%.

Sau đó, bị cáo Tiến đã đến công an đầu thú. Tại tòa, bị cáo Tiến khai do bức xúc vì vợ có quan hệ bất chính, nhiều lần khuyên can không được nên trong lúc thiếu kiềm chế đã ra tay. Tuy nhiên, cả chị Huệ và anh Nguyễn Đức Tiến đều cho rằng cả hai chỉ là bạn bè bình thường. Cơ quan công an cũng không phát hiện được chứng cứ nào khác cho thấy chị Huệ và anh Nguyễn Đức Tiến quan hệ bất chính.

Xác định hành vi của bị cáo xâm phạm nghiêm trọng tính mạng, sức khỏe của người khác, HĐXX tuyên án bị cáo Đinh Văn Tiến 14 năm tù giam về tội Giết người./.