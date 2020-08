Có 8 tiền án vẫn “ngựa quen đường cũ” đi trộm cắp tài sản

Ngày 23/8, thông tin từ Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1977, trú tại khối 8, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Trộm cắp tải sản".



Đối tượng tại cơ quan điều tra (ảnh: CA)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, ngày 16/8/2020, Công an huyện Nghi Xuân nhận được tin báo từ chị Nguyễn Thị Đường (SN 1972, trú tại Thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghị Xuân) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền 280.000 đồng trong phòng ngủ gia đình.



Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ. Chỉ một thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng gây ra vụ trộm tại nhà chị Đường là Nguyễn Văn Thắng.



Mở rộng điều tra, Thắng khai nhận từ đầu tháng 8 đến khi bị bắt, Thắng đã thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện, với tổng số tiền khoảng 13 triệu đồng. Số tiền lấy trộm được, Thắng đã tiêu xài cá nhân.



Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Thắng có 08 tiền án, trong đó 06 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù ngày 27/2/2020./.