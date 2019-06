Công an Đắk Nông họp báo về vụ buôn bán xăng dầu giả quy mô lớn

Sáng nay (6/6), Công an tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin kết quả bước đầu vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả xăng dầu với quy mô lớn. Đây là vụ việc nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận mấy ngày qua. Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng Sóc Trăng và 22 bị can khác.

Công an tỉnh Đắc Nông thông tin trong buổi họp báo

Theo Công an tỉnh Đắk Nông: Vào cuối năm 2018, đầu năm 2019, qua công tác trinh sát, Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện một đường dây sản xuất, buôn bán xăng dầu giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 13/3/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 9 bị can về hành vi “sản xuất, kinh doanh hàng giả” theo quy định tại điều 192, Bộ luật Hình sự 2015. Các quyết định và lệnh của Công an tỉnh Đắk Nông đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Lê Văn Tuyến, giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông cho biết, qua quá trình điều tra, cơ quan công an nhận thấy đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nhiều tỉnh, thành với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Công an tỉnh Đắk Nông đã xin ý kiến của Bộ Công an và được chỉ đạo thành lập chuyên án. Từ ngày 28/5 – 2/6/2019, Ban Chuyên án đã chỉ đạo tổ công tác phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích “RON”, bột tạo màu thành xăng giả. Đến nay đã tạm giữ gần 3 triệu 300 nghìn lít dung dịch các loại, trong đó có gần 2,2 triệu lít hỗn hợp đã pha chế thành xăng giả, hơn 430 nghìn lít dung môi chưa pha, 50 kg chất tạo màu và hàng chục tàu, xe, máy bơm và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

“Ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác đồng loạt bắt quả tang và khám xét 6 địa điểm là nơi mà các đối tượng đang tổ chức pha trộn và cất giữ các hóa chất pha trộn để sản xuất ra xăng giả trên địa bàn các thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang. Đây là một vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng với phương thức thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, khối lượng các đối tượng sản xuất hàng giả rất lớn, phạm vi hoạt động rộng trên phạm vi cả nước.” - Đại Tá Lê Văn Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh Đăk Nông thông tin.

Mẫu xăng giả được công bố tại buổi họp báo

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 5/6/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với 14 bị can, nâng tổng số bị can bị khởi tố lên 23 bị can. Các quyết định và lệnh khởi tố của Công an tỉnh Đắk Nông đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Từ 1/1/2017 đến nay, các đối tượng đã chi hơn 3.000 tỷ đồng để mua dung môi và các nguyên liệu pha chế xăng giả. Mỗi tháng đưa ra thị trường tiêu thụ trên 6 triệu lít xăng giả.



Trao đổi tại buổi họp báo, Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định, dung môi được sử dụng để pha chế là thành phẩm trong quá trình chưng cất dầu mỏ. Đây là loại hợp chất thường được sử dụng trong công nghiệp, pha trộn sơn, tẩy rửa, sản xuất gỗ, thuộc da… Các đối tượng sử dụng dung môi, pha với xăng, chất tạo màu và một số “hương liệu” để phù phép thành xăng giả. Kết quả kiểm nghiệm khẳng định xăng giả không đảm bảo chất lượng, ảnh hưởng xấu đến hiệu suất động cơ, thậm chí có thể làm hỏng động cơ. Thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy xe được xác định liên quan tới xăng giả, và cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ. Thêm nữa, các khu vực, kho bãi thực hiện hành vi pha chế, pha trộn xăng giả đều được đối tượng canh gác rất cẩn mật. Thậm chí pha trộn trên tàu, trên biển nên công tác tiếp cận, bắt quả tang rất khó khăn.

Đại tá Lê Vinh Quy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết thêm: "Có thể nói trong suốt thời gian qua các đối tượng này cũng đã thay đổi phương thức thủ đoạn để thực hiện hành vi pha chế nhằm gây khó khăn cho quá trình phát hiện và bắt giữ của cơ quan chức năng. Sau khi ở một số địa phương, chúng ta phát hiện và bắt thì chúng lại thay đổi phương thức, thời điểm pha rất nhanh, bơm các loại dung môi đưa lên xe bồn trong thời gian ngắn, trong qúa trình bơm pha trộn thì canh gác rất cẩn thận, không cho người lạ mặt vào, cho nên gây khó khăn rất lớn cho việc chúng tôi tổ chức lực lượng phục bắt quả tang”

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Nông xác định 3 cửa hàng đã tiêu thụ xăng dầu giả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả này. Các cửa hàng này có địa chỉ tại huyện Đắk R’Lấp, thị xã Gia Nghĩa và huyện Đắk G’Long.Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông khẳng địnhviệc triệt phá đường dây sản xuất, mua bán xăng giả là một kết quả tích cực, nổi bật, góp phần quan trọng trong đấu tranh phòng chống tội phạm. UBND tỉnh Đắk Nông cũng quyết định thưởng nóng cho Ban Chuyên án./.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.