Công an Đồng Nai thông tin vụ cảnh sát giao thông bị tố “bảo kê”

Liên quan đến vụ việc 2 cán bộ cảnh sát giao thông Đồng Nai bị tố “bảo kê” xe quá tải, chiều nay (6/12), Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin chính thức cho báo chí.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Nguyễn Văn Thọ cho biết, sau khi báo chí liên tục đăng tải các tin, bài phản ánh nội dung đơn của cán bộ cảnh sát giao thông tố cáo lãnh đạo đội can thiệp, “bảo kê” cho xe quá tải vi phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập tổ thanh tra xác minh, làm rõ.



Để xác minh thuận lợi, đảm bảo đúng người đúng việc khách quan, sáng nay 6/12, Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an Đồng Nai đã ký 2 quyết định số 4143 và 4144 tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với Trung tá Phạm Hải Cảng, Đội trưởng đội 2 và Trung tá Phan Cẩm Tú, Phó đội trưởng đội 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai) để xác minh, làm rõ vi phạm của tổ chức, cá nhân liên quan. Đại tá Thọ khẳng định, quan điểm của Công an tỉnh Đồng Nai là xử lý nghiêm theo quy định của ngành.



Buổi họp công bố thông tin của Công an Đồng Nai

"Quan điểm của đồng chí Giám đốc là chấp hành mệnh lệnh của Bộ trưởng, xác minh làm rõ mọi vấn đề liên quan, của bất kỳ tổ chức cá nhân nào; sai đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm; xử lý nghiêm mình theo quy định của pháp luật cũng như quy định của ngành"- Đại tá Nguyễn Văn Thọ cho hay.



Đáng chú ý, khi được hỏi về việc người tố cáo cho biết đã gửi đơn đến cơ quan điều tra Công an tỉnh, Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Đại tá Thọ cho biết: Đến thời điểm này, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chưa nhận được đơn. Còn việc thanh tra, kiểm tra xuất phát từ các nội dung báo chí đăng tải. Khi có kết quả xác minh, Công an Đồng Nai sẽ tiếp tục công bố thông tin với báo chí./.