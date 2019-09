Công an triệu tập vợ và em của Chủ tịch Alibaba Nguyễn Thái Luyện

Hôm nay (24/9), Công an TPHCM phối hợp cùng với công an một số địa phương tiến hành triệu tập gần 20 giám đốc của các công ty con do Công ty Địa ốc Alibaba lập ra.

Những người này được triệu tập để làm rõ hành vi tiếp tay cho tập đoàn gia đình này tham gia thu mua các lô đất nông nghiệp, quảng cáo bán dự án "ma"...

Chi nhánh Địa ốc Alibaba tại Long Thành, Đồng Nai - Ảnh Xuân Lượng

Trong số những người bị triệu tập có bà Võ Thị Thanh Mai và ông Nguyễn Thái Lực là vợ và em trai của Chủ tịch Công ty địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện.

Bà Võ Thị Thanh Mai được biết đến với vai trò Giám đốc phụ trách tài chính, giữ tiền của Alibaba. Ngoài ra, bà này còn đứng tên đại diện pháp luật của 2 công ty gồm: Công ty CP Alibaba Law Firm và Công ty TNHH Xây dựng Maluna. Hai công ty này cùng đặt văn phòng tại số 321 đường Điện Biên Phủ, phường15, quận Bình Thạnh (trụ sở chính trong các thủ tục pháp lý của Công ty CP địa ốc Alibaba).

Công ty CP Alibaba Law Firm trước đây bà Mai đứng tên nhưng sau đó đã chuyển giao người đại diện pháp luật là bà Huỳnh Tú Trinh. Bà Trinh đã bị cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu khởi tố, bắt tạm giam vào tháng 6/2019 về hành vi “cố ý làm hư hỏng tại sản” khi chỉ đạo nhân viên chống đối trong vụ cưỡng chế của chính quyền đối với dự án “ma” tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Còn ông Nguyễn Thái Lực làm giám đốc, đại diện pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Địa ốc Xanh, trụ sở tại xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu và Công ty CP địa ốc Long Thành Ali, trụ sở tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Bà Rịa– Vũng Tàu.

Đáng nói, trong vụ chống đối đoàn cưỡng chế lô đất ở xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ xảy ra vào giữa tháng 6/2019 vừa qua, ông Lực là đứng tên chủ sở hữu lô đất này.



Số còn lại trong danh sách triệu tập đều là những giám đốc các công ty trực thuộc Alibaba. Trong đó có ông Nguyễn Huy Phúc – Giám đốc công ty CP địa ốc Chiến Binh Thép, trụ sở xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có văn phòng đặt tại đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức và bà Trương Thị Hồng Ngọc– Giám đốc Công ty CP địa ốc Tia Chớp, trụ sở chính cũng ở xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có văn phòng đặt tại đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Hai công ty này vừa bị khám xét, ngay sau khi Công an TPHCM phối hợp cùng Bộ Công an bắt giữ anh em ông Nguyễn Thái Luyện – Nguyễn Thái Lĩnh.



Được biết, Nguyễn Thái Luyện (34 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba chỉ đạo em ruột Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi, Tổng giám đốc) điều hành toàn bộ hoạt động của công ty. Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2016 với vốn điều lệ 1 tỷ đồng với 3 cổ đông là Luyện (80%), Lĩnh (10%) và Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện, 10%).

Chỉ hơn một năm, từ tháng 5/2016 đến 9/2017, Alibaba đã nâng số vốn điều lệ lên đến 1.600 tỷ đồng. Luyện và người thân thành lập rất nhiều công ty con để ký hợp đồng mua đất nông nghiệp, sau đó tự "vẽ" các dự án khu dân cư, phân lô bán nền rồi quảng cáo rầm rộ. Các công ty con được ông Luyện chỉ đạo những người thân, nhân viên thân tín lập nên nhằm sử dụng để giao dịch, ký hợp đồng với khách hàng mua – bán đất nền tại các dự án ma.

Theo đó toàn bộ dòng tiền do khách hàng đóng vào, sử dụng để vận hành tập đoàn kinh doanh bất động sản theo mô hình đa cấp đều được vợ chồng ông Luyện – bà Mai và một số người thân tín của ông Luyện giám sát rất sát sao.



Những người có liên quan vừa được triệu tập, phải có mặt tại Công an TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận trong ngày 24/9 để trả lời về những hành vi liên quan, phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án./.