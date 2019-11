Công khai xin lỗi và bồi thường gần 1 tỷ đồng cho 2 trường hợp oan sai

Ngày 9/11, Công an quận Cái Răng, TP. Cần Thơ tổ chức xin lỗi và cải chính công khai đối với ông Nguyễn Văn Triều và đại diện gia đình ông Nguyễn Văn Tuân, ngụ khu vực 5, phường Ba Láng, quận Cái Răng.



Công an tổ chức xin lỗi và bồi thường vụ án oan sai

Trước đó, năm 1995, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Cần Thơ (cũ) ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Văn Tuân (SN 1920, nay đã chết) về tội danh “Vi phạm quy định về quản lý và bảo vệ đất đai” xảy ra trên địa bàn xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành (cũ), nay là khu vực 5, phường Ba Láng, quận Cái Răng.



Đến ngày 10/3/1996, Công an huyện Châu Thành tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Triều về hành vi như trên.



Ngày 13/7/1996, TAND huyện Châu Thành đưa vụ án ra xét xử và cùng ngày ra quyết trả tự do cho ông Nguyễn Văn Triều tại Tòa.



Sau đó, hồ sơ được chuyển trả cho Công an huyện Châu Thành để điều chỉnh bổ sung tài liệu xác minh theo yêu cầu của VKSND huyện Châu Thành.



Đến năm 2001, ông Triều có đơn khiếu nại về vụ án không được giải quyết, bản thân bị bắt oan sai. Khi liên lạc các ngành Tư pháp kiểm tra hồ sơ thì phát hiện hồ sơ bị thất lạc tại UBND huyện Châu Thành nên không có cơ sở để xử lý.



Ngày 10/5/2016, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng ra quyết định về đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Triều và ông Tuân.



Đến ngày hôm nay, đại diện Công an quận Cái Răng đã công khai xin lỗi ông Triều và đại diện gia đình ông Tuân, đồng thời cam kết sẽ xử lý nghiêm người thi hành công vụ đã có hành vi gây thiệt hại.



Trước đó, Công an quận Cái Răng đã tiến hành bồi thường tiền tổn thất tinh thần và thu nhập thực tế bị mất đối với ông Triều hơn 452 triệu đồng; đại diện gia đình ông Tuân hơn 461 triệu đồng./.