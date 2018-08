Cuộc tháo chạy như “phim hành động” của 2 tên cướp cướp ôtô, tông cảnh sát

Liên quan đến vụ 2 tên cướp người nước ngoài cướp ô tô, tông xe vào công an để giải cứu đồng phạm, hiện cơ quan công an đã bắt được cả 2 đối tượng. Trong ảnh: Ding Shi Jie (Đinh Thiếu Kiệt) bị bắt giữ tại cơ quan công an (ảnh: Công an cung cấp) Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng khai nhận tên là Ding Shi Jie (Đinh Thiếu Kiệt), sinh năm 1988, trú tại huyện Tuy Phàn, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc – đối tượng điều khiển ô tô và Ding Ning Shan (Đinh Ninh Sơn), sinh năm 1982, trú tại thôn Thượng Tiền, huyện Chu Chân, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc – đối tượng bị bắt giữ ngay tại cửa hàng xăng dầu. Trong ảnh: Ding Ning Shan (Đinh Ninh Sơn) tại cơ quan công an. (ảnh: Công an cung cấp) Trong khi thực hiện vụ cướp, một đối tượng đã bị người dân vây bắt và bàn giao cho Công an phường Hòa Lạc. Nhận thấy đồng phạm bị bắt, tên còn lại đã cướp được một chiếc xe ô tô hiệu Toyota BKS: 14L – 9988 tại Công ty Asean rồi đâm thẳng vào lực lượng công an gần đó đang áp giải đồng phạm nhằm giải cứu. Trong ảnh: Chiếc xe bẹp dúm dưới ruộng lúa. (ảnh: Tiền Phong) Phá vỡ được vòng vây tên cướp còn lại đã chạy nhanh lên xe sau đó cả hai tên tháo chạy với tốc độ cao húc tung barie chốt trạm km15. (ảnh: Tiền Phong) Trên đường tháo chạy về hướng khu công nghiệp Hải Yên, TP Móng Cái tới đoạn km 16, chiếc ô tô bị mất lái sau đó lao xuống ruộng. Hai nghi phạm này đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phải rất khó khăn mới có thể truy bắt 2 tên cướp. (ảnh: Tiền Phong) Trước đó, khoảng 21h50' ngày 7/8, khi đi đến cửa hàng xăng dầu trên, các đối tượng phát hiện cửa hàng mở cửa, không người trông coi nên đã vào phòng khách của cửa hàng để lục soát, trộm cắp tài sản. Trong khi lục soát thì bị chị Nguyễn Thị Thu Hương, nhân viên quản lý tài chính của Công ty và cửa hàng xăng dầu phát hiện, hô hoán và chạy vào phòng ngủ gần đó kéo cửa lại. Thấy vậy, 2 đối tượng đã đuổi theo, giật cửa và bắt, dùng băng dính trói tay, chân, che mắt, nhét giẻ vào mồm chị Hương. Một lúc sau, 2 đối tượng trên kéo chị Hương đến gần chiếc két sắt ở trong phòng, tháo 1 tay của chị Hương và mở khăn bịt mắt, yêu cầu mở khóa két. Trong ảnh: Chiếc ô tô hư hỏng nặng sau khi lao xuống ruộng (ảnh: Vietnamnet) Chị Hương nói không có chìa khóa nên không mở được két sắt. Một trong 2 đối tượng dùng 2 tay bóp cổ chị Hương khoảng 1 phút thì bỏ ra và lại tiếp tục bịt mắt, nhét khăn vào mồm chị Hương. Trong ảnh: Lực lượng công an bắt giữ hai đối tượng cướp tại cây xăng dầu (ảnh: Báo Giao thông) Trong khoảng thời gian 15 phút, 2 đối tượng để chị Hương nằm tại đây, lục lọi một số tài sản ở trong phòng ngủ và lấy đi của nữ nhân viên 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S7 Egde, cùng số tiền 210.000 đồng. Trong ảnh: 2 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại Km16, xã Hải Tiến (Móng Cái) (ảnh: Vietnamnet)

