Cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Gia Lai CTC sai phạm hơn 100 tỷ đồng?

Liên quan vụ việc khởi tố 3 cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần Gia Lai CTC về hành vi trốn thuế, Ban lãnh đạo mới của doanh nghiệp này tố cáo ban lãnh đạo cũ gây ra hàng loạt sai phạm với số tiền lên đến hơn 100 tỷ đồng.





Văn bản "tố cáo" của Ban lãnh đạo mới Công ty Gia Lai CTC gửi Thủ tướng Chính phủ, BCĐ Trung ương về phòng chống tham nhũng...

Theo văn bản 69/2017-CV-CTC của Ban lãnh đạo mới Công ty Cổ phần Gia Lai CTC gửi Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, các bộ ngành trung ương, lực lượng chức năng địa phương và các cơ quan báo chí, ban lãnh đạo cũ của công ty này đã gây ra hàng loạt sai phạm trong thời gian dài.Cụ thể, những dấu hiệu sai phạm diễn ra trong giai đoạn 2013-2016 và tập trung vào 3 nội dung chính gồm: trốn thuế, tham ô và vi phạm các quy định về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Qua quá trình kiểm tra sổ sách, tài liệu, với sự hỗ trợ của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, tổng thiệt hại mà ban lãnh đạo cũ của Công ty Gia Lai CTC gây ra là hơn 100 tỷ đồng.Trong đó, các dấu hiệu của hành vi trốn thuế (doanh thu bỏ ngoài sổ sách, không kê khai báo cáo thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp) gây thiệt hại khoảng 8,4 tỷ đồng. Các dấu hiệu của hành vi tham ô tài sản là hơn 45 tỷ đồng. Còn các dấu hiệu của hành vi cố ý vi phạm các quy định về quản lý kinh tế là 49,5 tỷ đồng.Công ty Cổ phần Gia Lai CTC là doanh nghiệp lớn nhất nhì tỉnh Gia Lai trong lĩnh vực du lịch, khách sạn. Trước đây, Gia Lai CTC là doanh nghiệp nhà nước. Từ năm 2004, doanh nghiệp tiến hành cổ phần hóa và đến tháng 6/2016 thì Nhà nước thoái vốn hoàn toàn. Những sai phạm của ban lãnh đạo cũ Công ty Cổ phần Gia Lai CTC diễn ra trong giai đoạn nhà nước chưa thoái vốn hoàn toàn.Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các ông Đinh Vạn Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Nguyễn Trần Hanh - cựu Tổng Giám đốc, Đặng Văn Chính - cựu Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gia Lai CTC về hành vi trốn thuế. Các bị can đang được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú.Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ những sai phạm diễn ra tại doanh nghiệp này./.

