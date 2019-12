Cựu Phó Chủ tịch TPHCM Nguyễn Hữu Tín nhận sai

Tiếp tục diễn biến phiên tòa xét xử cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín và các đồng phạm về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, đến trưa 27/12, phiên tòa đã kết thúc phần xét hỏi.



Bị cáo Nguyễn Hữu Tín đến tòa sáng ngày 27/12

Trả lời câu hỏi của luật sư về việc tại điều 1 Quyết định 2781 khi cho Công ty Bắc Nam 79 chấp thuận cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm, hình thức này có gì khác so với cho thuê thu tiền sử dụng đất hoặc trả tiền toàn bộ thời gian thuê, bị cáo Nguyễn Hữu Tín cho rằng, đây là các nội dung khác nhau.

Việc thuê đất bị hạn chế một số quyền, đặc biệt là quyền được phép chuyển nhượng, cầm cố thế chấp cho vay, do vậy trong quyết định cho thuê đất có ghi rõ giá trị quyền sử dụng đất thuộc về Nhà nước, không được cầm cố, thế chấp, cho vay, góp vốn.



Bị cáo Tín thừa nhận việc ký văn bản cho thuê đất là sai quy định và xin nhận trách nhiệm này với tư cách là người lãnh đạo cao nhất trong vụ án.

Tuy nhiên, cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM giải thích khi tiếp nhận các văn bản của các Bộ: Công an, Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng như ý kiến đề xuất của các cơ quan chức năng, bị cáo nhận thức đây là việc làm hỗ trợ ngành công an thực hiện chủ trương tăng cường tiềm lực, an ninh tình báo, giúp ngành công an triển khai công tác an ninh trên phạm vi toàn quốc cũng như ở TPHCM.

Trả lời đại diện Viện Kiểm sát, bị cáo Đào Anh Kiệt - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM tiếp tục cho rằng mình bị oan sai, dù xác nhận đã trực tiếp ký các công văn trình UBND TPHCM và các dự thảo chuyển đến Uỷ ban để tham mưu về nhà đất tại số 15 Thi Sách, quận 1.



Đặc biệt, trong Công văn 787 do bị cáo Tín ký chuyển đến, bị cáo Kiệt đã bút phê “anh Thanh xử lý nhanh” (Lê Văn Thanh - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM) và giải thích rằng viết câu này để chỉ đạo hỗ trợ cho mục đích an ninh quốc gia. Tuy nhiên, bị cáo Kiệt cũng thừa nhận khi lấy ý kiến Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM, thì khu đất này là nhà đất văn phòng và nhà làm việc.



Dự kiến 14h chiều nay, Viện Kiểm sát sẽ luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo./.